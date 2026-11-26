Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 kazanılan Hapoel Beer-Sheva maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''2 YARALI, 12-13 GÖZALTINDA OLAN TARAFTARIMIZ VAR''

Tribünde yaşanan olaylara sert tepki gösteren Serdal Adalı, '' Gürcistan polisinin orantısız güç uygulaması hoş değildi. 2 yaralı taraftarımız vardı. 12-13 taraftarımız da gözaltında. Tahmin ediyorum onları da alacağız. Önder Özen'in dediği gibi oldu. Keşke olaylar olmasaydı, güzel bir oyun tutturmuştu çocuklar. Bu akşam burada kalacağız, yarın döneceğiz. Galatasaray derbisi iyi bir maç olacak. Galatasaray ile hep oynuyoruz. İnşallah çocuklar ellerinden geleni yapacaklar ve istediğimiz 3 puanı alacaklar.'' dedi.

''CUMHURBAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Sözlerine devam eden Adalı, "Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bakanlarımıza, tüm kulüplerimize herkese teşekkür ediyorum. Çocukları kutluyorum. Dünden beri maceralı bir şekilde geldik. Sonu iyi oldu. İnşallah devamı da gelir ve istediğimiz yerde bitiririz." açıklamasını yaptı.

''TÜRKİYE'DE HERKESE DE TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Yanlarında olan tüm futbol kulüplerine teşekkür eden Serdal Adalı, "Tüm Türk kulüplerine teşekkür ediyorum. Türkiye'deki herkese de teşekkür ediyorum. Gürcistan polisinin orantısız güç kullanması hiç hoş değil. Gözaltında olan taraftarlarımız var. Onları da dışarı alacağız, 10-15 dakikaya kadar tahminen. Ayrıca bizim çocuklar hastanede olan taraftarlarımızı çıkardı." sözlerini sarf etti.

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