İsveç'te terör yandaşlarından alçak gösteri! AK Parti'nin cevabı çok sert oldu

NATO üyeliği için Türkiye'yle üçlü mutabakat imzalayan İsveç'te bir kez daha skandal görüntüler kaydedildi. Başkent Stockholm'de belediyenin karşısında terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini ayağından astı. Grup, görüntülerde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savururken, olaya sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "NATO'ya üye olma talebinde bulunan bir devlette böyle bir hadisenin gerçekleşmesi vahimdir." dedi.

PKK ile daha sıkı mücadele edeceğini söyleyip parlamentosundan terör yasasını geçiren, NATO üyeliği için Türkiye'yle üçlü mutabakat imzalayan İsveç, skandal bir olaya sahne oldu. Başkent Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçileri çirkin provokasyona imza attı.

ERDOĞAN'IN KUKLASINI AYAKLARINDAN ASTILAR

Tarihi belediye binasının önünde toplanan bir grup terör destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı. Bu anın görüntülerini terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşan grup, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak tehditler savurdu. Stockholm'de 21 Ocak'ta NATO'ya hayır gösterisi yapılacağı ifade edilen paylaşımın altında hakaret içeren yorumlar da dikkati çekti.

Skandalın ardından Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olaya sert sözlerle tepki gösterdi. Çelik, şunları söyledi:

"İSVEÇ MAKAMLARININ BU ALÇAKÇA EYLEME İZİN VERMELERİ KABUL EDİLEMEZ"

" İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin hedef alınmasını lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu alçakça eyleme izin vermeleri asla kabul edilemez!

"NATO SAVUNMASINA KATKISI NASIL OLACAKTIR?"

NATO'ya üye olma talebinde bulunan bir devlette böyle bir hadisenin gerçekleşmesi vahimdir. Terörün eylem ve propagandasını engellemeyen bir ülkenin NATO savunmasına nasıl katkısı olacaktır..

"TERÖR İMKAN SAĞLAYANLARIN DA KARŞISINDA OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında gerekenin yapılması İsveç makamlarının sorumluluğundadır. Terörle mücadele ettiğimiz gibi, teröre imkan sağlayanların da karşısında olacağız."

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Twitter hesabındaki paylaşımında AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ise şu ifadeleri kullandı: "İsveç'te gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez.

"TÜRKİYE'NİN HASSASİYETİNİN NE KADAR HAKLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Türkiye'nin NATO'ya girmek isteyen ülkelerin terör örgütlerine müsade etmemesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. "

İLK OLAY DEĞİL

Öte yandan, terör örgütü destekçileri, 21 Kasım 2022'de de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtmıştı. Olayın ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, kınanmıştı.