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Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia

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İsrail, Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarına siber saldırı düzenledi. Beyrut'ta yaklaşık 30 dakika boyunca süren patlamalarda 9 kişi hayatını kaybetti, 2800 kişi yaralandı. İsrail İstihbarat Teşkilatı MOSSAD'ın, Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarının pillerine patlayıcı yerleştirdiği iddia edildi.

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması sonucu şu ana kadar 9 kişinin ölümüne, 2 bin 800 kişinin yaralanmasına neden oldu. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, çağrı cihazlarının patlatılmasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, yaralanmaların çoğunun "el veya karın bölgesinde gerçekleştiğine" dikkati çekti. Tüm dünyada şok etkisi yaratan saldırının yankıları sürerken İsrail'in istihbarat teşkilatı MOSSAD'ın, Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarının pillerine patlayıcı yerleştirdiği iddia edildi.

Lübnan'da çağrı cihazlarının aynı anda patlamasıyla ilgili kan donduran iddia

CİHAZLAR MERCEK ALTINDA

Lübnan'da çok sayıdaki Hizbullah mensubunun üzerinde infilak ettirilen çağrı cihazlarına nasıl patlayıcı işlevi verildiği merak edilirken cihazların menşeleri de tartışılmaya başladı. Konuyla ilgili sosyal medyaya yansıyan ve Hizbullah mensuplarının kullandığı iddia edilen 3 modelin ismi yoğun etkileşime girdi. Buna göre, söz konusu çağrı cihazı modellerinin ikisi ABD, biri ise Tayvan menşeli şirketler tarafından üretilmiş ürünler. Cihazlardan biri, ABD menşeli ve 1900'lerin başından bu yana telefon ve diğer iletişim cihazlarını üreten Motorola'ya ait. Ancak olayın yaşandığı günün akşamına kadar, Hizbullah mensuplarının üzerinde patladığı veya hasar aldığı teyit edilmiş, doğrudan Motorola markası görünen çağrı cihazlarının görselleri sosyal medyada dolaşıma girmedi.

Lübnan'da çağrı cihazlarının aynı anda patlamasıyla ilgili kan donduran iddia

Yine Motorola'ya bağlı "Teletrim" markalı cihaz paylaşımları yapılmasına karşın bu görsellerin sağlam cihazlara ait olduğu fark edildi. Sosyal medyada paylaşılan son cihaz ise Tayvan menşeli "Apollo Gold" şirketi tarafından üretilen ve Hong Kong menşeli "Apollo Systems HK" şirketi tarafından satılan "Gold Apollo Rugged Pager AR924" model ürün. Paylaşımlarda parçalanmış ancak model bilgileri okunabilen Apollo marka çağrı cihazlarının görselleri yer aldı. Öte yandan söz konusu şirketler, bu cihazlarının satışını cep telefonları ve internetin yaygınlaşması nedeniyle uzun süre önce durdurdu. Buna karşın bu modellerin ikinci el satışları olduğu görülüyor.

Lübnan'da çağrı cihazlarının aynı anda patlamasıyla ilgili kan donduran iddia

ABD YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılması olayıyla herhangi bir ilgilerinin bulunmadığını ve olayın sorumlusunun kim olduğuna ilişkin bir değerlendirme yapmayacaklarını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "ABD'nin bu işle bir ilgisinin olmadığını söyleyebilirim. ABD, bu olayla ilgili önceden bilgi sahibi de değildi. Şu anda olayla ilgili bilgi topluyoruz." ifadesini kullandı. Israrlı sorular karşısında saldırının sorumlusunun İsrail olup olmadığına ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Miller, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken bölgedeyken böyle bir saldırı yapmak sizce de bölgede ABD'nin tansiyonu düşürme çabalarına zarar vermiyor mu?" şeklindeki bir soruya yanıt vermekten kaçındı.

Lübnan'da çağrı cihazlarının aynı anda patlamasıyla ilgili kan donduran iddia

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI PATLAMALARIN ARDINDAN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPTI

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, akşam saatlerinde "tüm alanlarda saldırı ve savunmada hazırlıklı olmayı" ele alan bir durum değerlendirmesi yaptı. Açıklamada, ayrıca iç cephe komutanlığının, halkın uyması için verilen güvenlik direktiflerinde herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

Lübnan'da çağrı cihazlarının aynı anda patlamasıyla ilgili kan donduran iddia

MOSSAD İDDİASI

Sky News Arabia'nın çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Lübnan'daki geniş çaplı çağrı cihazı saldırısının, İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD'ın Hizbullah'ın iletişim cihazlarını teslim almadan önce ele geçirmesi sayesinde mümkün olduğunu öne sürdü. Kaynağa göre MOSSAD, cihazların pillerine "PETN" adı verilen güçlü bir patlayıcı madde yerleştirdi ve bataryaların sıcaklığını uzaktan yükselterek patlattı.

Lübnan'da çağrı cihazlarının aynı anda patlamasıyla ilgili kan donduran iddia

Lübnan'da çağrı cihazlarının aynı anda patlamasıyla ilgili kan donduran iddia

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

Teknoloji Güvenlik Mossad Beyrut İsrail Lübnan Dünya

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