Brüksel'de esnafı yağma korkusu sardı! Vitrinleri tahtalarla kapattılar

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 24 Ekim Cumartesi günü yapılması beklenen gösteriler öncesinde esnaf güvenlik önlemlerini artırdı. Geçmiş gösterilerde yaşanan yağma ve vandalizm olaylarının yeniden tekrarlanmasından endişe eden çok sayıda mağaza, vitrinlerini ahşap panellerle kapattı. Kent merkezindeki alışveriş caddelerinde dikkat çeken önlemler, esnafın tedirginliğini gözler önüne serdi.

MAĞAZALARIN VİTRİNLERİ TAHTALARLA KAPATILDI

Brüksel'in en yoğun alışveriş noktalarından Rue Neuve Caddesi'nde çok sayıda işletme, olası saldırı ve yağma olaylarına karşı vitrinlerini korumaya aldı. Daha önceki gösteriler sırasında hedef alınan Nike, JD Sports ve Footkorner gibi mağazalarda ahşap paneller kullanılırken, bazı işletmelerin güvenlik görevlisi sayısını da artırdığı bildirildi.

Önlemler, daha önce mağazaları zarar gören işletmelerle sınırlı kalmayarak çevredeki diğer ticari noktalara da yayıldı. Esnaf, hem iş yerlerini hem de çalışanlarını korumak amacıyla yeni tedbirler almaya yöneldi.

ÖNCEKİ GÖSTERİLERDE MAĞAZALAR YAĞMALANMIŞTI

Brüksel'de 17 Ekim'de düzenlenen gösteriler sırasında bazı mağazalarda taşkınlık ve yağma olayları yaşanmıştı. Rue Neuve Caddesi'ndeki bir Nike mağazasının yöneticisi, iş yerinin camının beton parçasıyla kırıldığını ve ardından yaklaşık 30 kişinin içeri girdiğini, yaklaşık 60 ürünün çalındığını anlattı.

Yaşanan olayların ardından işletmeler, yeni bir gösteri sırasında benzer görüntülerin ortaya çıkabileceği endişesiyle güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.

CUMARTESİ GÜNÜ İÇİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Sosyal medyada 24 Ekim Cumartesi günü için yeni toplanma çağrıları dolaşıma girdi. Ancak Belçika basınında yer alan bilgilere göre, söz konusu tarih için resmî bir gösteri başvurusu yapılmadı. Çağrıların kimler tarafından yapıldığı ve cumartesi günü nasıl bir katılım olacağı da kesinlik kazanmadı.

Bazı işletmeler, müşterilerin içeri girebilmesi için panellerin üzerine “Açığız” yazılı tabelalar astı.

Esnafın aldığı önlemler, yeni bir olayın kesin olarak yaşanacağı anlamına gelmezken, önceki gösterilerde meydana gelen zararların işletmeler üzerindeki etkisini ortaya koydu. Kentte gözler, cumartesi günü güvenlik güçlerinin alacağı önlemlere ve olası gösterilerin seyrine çevrildi.