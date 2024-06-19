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Komşuda yangın paniği! Alevler başkent Atina'yı tehdit ediyor

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Yunanistan'da, başkent Atina'ya sadece 30 kilometre mesafedeki Lambraki bölgesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale başlatırken yangın bölgesindeki birçok yerleşim birimi tahliye edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangının, Atina'ya ulaşmaması için zaman karşı yarış başladı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 30 kilometre uzaklıktaki Lambraki'de çıkan orman yangını nedeniyle çevredeki yerleşim birimleri tahliye edildi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen acil uyarıda, çıkan orman yangını nedeniyle Koropi yakınlarındaki Lambraki'de bulunan vatandaşların bölgeyi terk etmesi istendi.

Komşuda yangın paniği! Alevler başkent Atina'yı tehdit ediyor

Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangın sebebiyle Kiçi yerleşim birimi tahliye edildi ve güvenlik gerekçesiyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Komşuda yangın paniği! Alevler başkent Atina'yı tehdit ediyor

BÖLGEDE RÜZGAR ETKİLİ

Bazı ev ve iş yerlerine de sıçrayarak maddi zarara neden olan yangına itfaiye ekipleri hem havadan hem de karadan müdahalede bulunuyor ancak bölgede hızı saatte 90 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında zorluklar yaşanıyor.

İşte orman yangını bölgesinden görüntüler:

Komşuda yangın paniği! Alevler başkent Atina'yı tehdit ediyor

Komşuda yangın paniği! Alevler başkent Atina'yı tehdit ediyor

Komşuda yangın paniği! Alevler başkent Atina'yı tehdit ediyor

Komşuda yangın paniği! Alevler başkent Atina'yı tehdit ediyor

Komşuda yangın paniği! Alevler başkent Atina'yı tehdit ediyor

Komşuda yangın paniği! Alevler başkent Atina'yı tehdit ediyor

Komşuda yangın paniği! Alevler başkent Atina'yı tehdit ediyor

Komşuda yangın paniği! Alevler başkent Atina'yı tehdit ediyor

Komşuda yangın paniği! Alevler başkent Atina'yı tehdit ediyor

Komşuda yangın paniği! Alevler başkent Atina'yı tehdit ediyor

Komşuda yangın paniği! Alevler başkent Atina'yı tehdit ediyor

Komşuda yangın paniği! Alevler başkent Atina'yı tehdit ediyor

Komşuda yangın paniği! Alevler başkent Atina'yı tehdit ediyor

Komşuda yangın paniği! Alevler başkent Atina'yı tehdit ediyor

Komşuda yangın paniği! Alevler başkent Atina'yı tehdit ediyor

Komşuda yangın paniği! Alevler başkent Atina'yı tehdit ediyor

Komşuda yangın paniği! Alevler başkent Atina'yı tehdit ediyor

Kaynak: AA / Dünya

Orman Yangını Yunanistan Atina Yaşam Dünya Haberler

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