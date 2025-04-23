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İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, yurttaşlar park ve bahçelere akın etti. Deprem korkusu yaşayan yurttaşlar, geceyi sokakta geçirecek.

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında panikle evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar, park, bahçe ve sahiller gibi açık alanlarda toplandı.

Kimi vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine girerken, kimileri de artçı sarsıntılar nedeniyle tedbir amaçlı dışarıda beklemeye devam etti.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul'da deprem sonrası Fatih Millet Bahçesi'ndeki yoğunluk oluştu. İnsan kalabalığı havadan görüntülendi.

İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti

İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti

HALKALI MİLLET BAHÇESİ'NDE ÇADIRLAR KURULDU

Halkalı Millet Bahçesi'nde ise çok sayıda yurttaş çadırlar kurdu. Ailesiyle birlikte bekleyen Cengiz Avşar, deprem esnasında çok korktuğunu ifade ederek, havanın soğuk olmasına rağmen gece saatlerine kadar beklemeye devam edeceklerini söyledi.

İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti

BAHÇELİEVLER'DEKİ PARKLAR DOLDU TAŞTI

Bahçelievler'deki Kuleli Parkı vatandaşlarla dolup taştı. Depremin paniğiyle açık alanlara yönelen vatandaşlar, parklara piknik malzemeleriyle akın etti.

İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti

KADIKÖY'DE YOĞUNLUK DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla her yaştan insan kendilerini güvende hissetmek için çevrelerinde bulunan en yakın park ve açık alanlara geldi. O adreslerden biri ise Kadıköy Özgürlük Parkı oldu. Yoğun kalabalığın olduğu Özgürlük Parkı dron ile görüntülendi.

İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti

BEYLİKDÜZÜ'NDE ATEŞLER YAKILDI

6.2 büyüklüğündeki depremin ardından deprem korkusu nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi geçirmek için Beylikdüzü'nde Sahil'de parklara ve karavanlarını tercih etti. Ateş başında ısınan vatandaşlar, battaniyelerine sarılarak akşamı geçirdi.

İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti

KAĞITHANE'DE YURTTAŞLAR PARKALARA AKIN ETTİ

İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından ev ve iş yerlerinden çıkanlar park ve bahçelere akın etti. Kağıthane Hasbahçe Mesire alanına gelenlerden bazıları çadır kurdu. Mesire alanındaki yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti

İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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