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Melis İşiten’den evlilik itirafı: Uraz Kaygılaroğlu’nu kafede görüp sevgilisinden ayrılmış

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Melis İşiten’den evlilik itirafı: Uraz Kaygılaroğlu’nu kafede görüp sevgilisinden ayrılmış
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Melis İşiten, üniversite yıllarında sürdürdüğü ilişkisini, kafede gördüğü Uraz Kaygılaroğlu’na ilgi duyduğunu fark edince bitirdiğini anlattı. O akşam sevgilisinden ayrıldığını söyleyen İşiten, Kaygılaroğlu’yla bir ay içinde evlendiklerini, kızları Ada’nın ise 2016’da dünyaya geldiğini belirtti.

  • Melis İşiten, üniversite yıllarındaki ilişkisini kafede gördüğü Uraz Kaygılaroğlu'na ilgi duyduğunu fark ettiği akşam bitirdi.
  • İşiten ve Kaygılaroğlu bir ay içinde evlendi; çiftin Ada adlı kızları 2016'da dünyaya geldi.
  • 2014'te evlenen çift 2019'da boşandı.

Melis İşiten, üniversite yıllarında sürdürdüğü ilişkisini, kafede gördüğü Uraz Kaygılaroğlu’na ilgi duyduğunu fark edince bitirdiğini anlattı. O akşam sevgilisinden ayrıldığını söyleyen İşiten, Kaygılaroğlu’yla bir ay içinde evlendiklerini belirtti. Çiftin kızları Ada ise 2016’da dünyaya geldi.

“BANA BİR ŞEY OLUYOR” DEDİ

“Sarp Bozkurt’la Acı Sohbet” programına konuk olan İşiten, üniversitede uzun ve güzel bir ilişki yaşadığını ancak ilişkinin zamanla sona erdiğini söyledi. Alışkanlıklar ve ortak arkadaş çevresi nedeniyle ayrılmakta zorlandıklarını belirten oyuncu, bir gün kafede Uraz Kaygılaroğlu’nu gördüğünü anlattı.

Melis İşiten - Uraz Kaygılaroğlu

İşiten, o an hissettiklerini “Bir gün kafede hiç tanımadığım birini gördüm ve ‘Bana bir şey oluyor’ dedim” sözleriyle ifade etti. Aynı akşam sevgilisine giderek “Sana bir şey hissetmediğimi anladım, ilişkimiz bitmiş” diyerek ayrıldığını söyledi.

BİR AY İÇİNDE EVLENDİLER

Ayrılığın ardından arkadaş grubunun kendisiyle konuşmayı kestiğini belirten İşiten, kafede gördüğü ve daha sonra evlendiği kişinin Uraz Kaygılaroğlu olduğunu şu sözlerle anlattı:

“Arkadaş grubum benimle konuşmayı kesti. Sonra kafede gördüğüm o adamla bir ay içinde evlenip dünyaya çocuk getirdim.”

2014 yılında evlenen İşiten ve Kaygılaroğlu’nun kızları Ada, 2016’da dünyaya geldi. Çift, 2019’da boşandı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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