Fenerbahçe-Slavia Prag maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının hakemi belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanacak karşılaşmada İspanyol hakem Ricardo de Burgos görev alacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe salı günü saat 19.45'te Kadıköy'de Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak.
ZORLU MAÇTA BURGOS DÜDÜK ÇALACAK
Bu müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İspanyol Adrian Cordero olacak.
VAR HAKEMİ CUADRA FERNANDEZ
Kadıköy'de oynanacak mücadelede VAR'da Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR'dan da Javier Iglesias Villanueva görev yapacak.