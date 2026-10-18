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Galatasaray maçında forma giyebilecek mi? Lille'den Berke Özer için açıklama

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Galatasaray maçında forma giyebilecek mi? Lille'den Berke Özer için açıklama
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Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, Brest maçında forma giyemeyen Berke Özer'in çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynanacak karşılaşmada büyük ihtimalle sahada olacağını açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in teknik direktörü Davide Ancelotti, Brest ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. İtalyan çalıştırıcı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray mücadelesi öncesinde milli kaleci Berke Özer'in sağlık durumuna ilişkin konuştu. 

''İYİ DURUMDA OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM''

Arsenal ile oynanan müsabakada aldığı darbe nedeniyle Brest karşısında kadroda yer alamayan Berke Özer için konuşan Ancelotti, milli eldivenin bir sonraki karşılaşmaya yetişeceğini öngördüklerini belirterek, "Bir sonraki maç için iyi durumda olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı. 

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 8 maça çıkan Berke Özer, kalesinde 10 gol görürken, 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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