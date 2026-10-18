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Wanda Nara, Icardi'nin formasını satışa çıkardı! Fiyatı oldukça ilginç

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Wanda Nara, Icardi'nin formasını satışa çıkardı! Fiyatı oldukça ilginç
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Mauro Icardi ile boşanan Wanda Nara, yıldız futbolcunun yıllar önce giydiği Arjantin Milli Takımı formasını satışa çıkardı. Formaya “Eski futbolcu” notunu düşen Nara’nın, eski erkek arkadaşı rapçi L-Gante’ye ait bir tişörtü ise yaklaşık 9 kat daha yüksek fiyata satışa sunması dikkat çekti.

  • Wanda Nara, eski eşi Mauro Icardi'nin yaklaşık 10 yıl önce giydiği Arjantin Milli Takımı formasını 20 bin Arjantin pesosu (yaklaşık 12 Euro) fiyatla satışa çıkardı.
  • Nara, eski sevgilisi rapçi L-Gante'ye ait özel yapım tişörtü 180 bin peso (yaklaşık 105 Euro) ile Icardi'nin formasından yaklaşık 9 kat daha yüksek fiyatla listeledi.
  • Arjantin basınına göre Nara, boşanma masraflarını karşılamak için Icardi'nin formaları dahil birçok ürününü satışa sundu.

Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi'den geride bıraktığımız günlerde boşanan Wanda Nara, ikili arasındaki gerilimi bu kez farklı bir mecraya taşıdı. Nara, eski eşi Icardi’nin yaklaşık 10 yıl önce giydiği Arjantin Milli Takımı formasını satışa sundu.

ICARDI'NİN FORMASI 12 EURO, ESKİ SEVGİLİSİNİN TİŞÖRTÜ 150 EURO

İlandaki ürün detaylarında "Orijinal forma - Eski futbolcu. Az kullanılmış" açıklamasına yer veren Nara, formanın fiyatını 20 bin Arjantin pesosu (yaklaşık 12 Euro) olarak belirledi. Satışa koyduğu diğer ürünlerin ortalama fiyatının 180 bin ile 400 bin peso arasında değiştiği göz önüne alındığında, Icardi’nin formasına biçilen bu dip fiyat dikkat çekti. Icardi’nin forması sembolik bir rakama satışa koyulurken, Nara’nın eski sevgilisi rapçi L-Gante’ye ait özel yapım bir tişörtü yaklaşık 9 kat daha pahalıya (180 bin peso/105 Euro) fiyatlandırması dikkat çekici bir detay olarak öne çıktı.

BOŞANMA MASRAFLARINI KARŞILAMAK İÇİN SATIŞTA

Öte yandan Arjantin basınındaki haberlere göre; Wanda Nara'nın boşanma masraflarını karşılamak için Mauro Icardi’nin formaları dahil birçok ürününü satışa çıkardığı ifade edildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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