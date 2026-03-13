Haberler

İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
Güncelleme:
İran ile savaş devam ederken İsrailli kadın askerlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti. Verdikleri tuhaf pozlarla alıştığımız askeri ciddiyetten uzak bir görüntü çizen İsrailli askerlerin fotoğraflarını görenler "İsrail bunlara güveniyorsa vay haline" demekten kendini alamadı.

İran ile İsrail arasında devam eden savaş sürerken, İsrail ordusunda görev yapan bazı kadın askerlerin sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. Paylaşılan fotoğraflarda askerlerin verdikleri pozlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"İSRAİL BUNLARA GÜVENİYORSA VAY HALİNE"

Savaşın devam ettiği bir dönemde yapılan paylaşımların askeri disiplin ve ciddiyet açısından eleştirildiği görüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu görüntülerin ordunun ciddiyetiyle bağdaşmadığını savundu. Paylaşımları gören bazı kullanıcılar "İsrail bunlara güveniyorsa vay haline" demekten kendini alamadı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
