Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış

Özgür Özel, CHP içindeki kurultay tartışmaları ve devam eden "mutlak butlan" ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kilicdaroglu ile yaptığı görüşmeleri anlatarak, “Hangi öneriyi sunsam ‘bilmiyorum, hukukçulara sorayım’ diyor” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla uzaklaştırılan Özgür Özel, yol haritasını ve Kılıçdaroğlu il yaptığı görüşmeyle ilgili sorulara yanıt verdi. 

Nefes'ten Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Özel, pazartesi gününden itibaren neler yapılacağı ve yol haritalarının ne olduğu açıklamak istemediklerini belirterek; "Biz ne yapacağımızı açıklıyoruz. Butlancılara akıl verenler hemen tedbir alıyor. ‘Grup toplayacağız’ dedik. Hemen tedbir aldırmak istediler. Salı günü çok geniş katılımlı bir grup toplantısı yapacağız” ifadelerini kullandı.

"PM'Yİ BİZ DE TOPLAYABİLİRİZ"

Mahkemenin tedbir kararının her şeyi kısıtlamadığını hatırlatan Özel, şöyle devam etti:

“Butlancılara akıl verenler hukuku sonuna kadar zorluyor. Butlancılar kendilerini OHAL zamanı Cumhurbaşkanı gibi görüyorlar. Her istediklerini yapabileceklerini, istemediklerini engelleyebileceklerini sanıyorlar. Mahkemenin tedbir kararının her şeyi sınırladığı doğru değil ama onlar öyleymiş gibi davranıyorlar. PM toplantısını erteledik diyorlar. Oysa PM’yi biz de toplayabiliriz. PM’nin toplanması için 12 üyenin imzası yeterli."

"HANGİ ÖNERİYİ SUNSAM "BİLMİYORUM" DİYOR

Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelere ilişkin de konuşan Özel, şunları söyledi:

“Kemal Bey’e ne desem ‘bilmiyorum’ diyor, ‘evet’ diyor, ‘tamam’ diyor. ‘Tedbir var, kurultay yapamayız’ diyor ya... ‘Yargıtay’a başvuruları geri çekelim karar kesinleşsin, hemen yapalım kurultayı’ diyorum. ‘Bilmiyorum, hukukçulara sorayım’ diyor. Hangi öneriyi sunsam ‘Bilmiyorum ben hukukçu değilim’ diyor. ‘Önerilerinizi yazın, hukukçulara sorayım’ diyor. Bu kadar tepkiye rağmen bu işi nasıl sürdürmeye çalışıyorlar anlamıyorum.”

Abdullah Karlıdağ
