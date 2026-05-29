UAEA Başkanı Grossi: "İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan'da depolanabilir"

UAEA Başkanı Grossi, ABD-İran anlaşması halinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının Kazakistan'da depolanabileceğini açıkladı.

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, ABD- İran arasında anlaşma sağlanması halinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının Kazakistan'da depolanabileceğini söyledi.

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmazlık konusu olmaya devam eden Tahran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İngiliz basınına konuşan Grossi, Washington'un taraflar arasında kapsamlı bir uzlaşının sağlanabilmesi için bertaraf edilmesi gerektiğini defalarca vurguladığı materyallerin Kazakistan'da depolanabileceğini söyledi.

Grossi, Washington ile Tahran arasında bir anlaşmaya varılması halinde Kazakistan'ın, İran'ın silah seviyesine yakın oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu depolamaya hazır olduğunu belirtti. UAEA Başkanı, söz konusu teklifin Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından bu hafta Astana'da gerçekleştirilen bir görüşmede kendisine iletildiğini ifade etti.

Grossi, uranyumun Kazakistan'ın ev sahipliğinde güvenli bir şekilde tutulabileceğini savunurken, "Bunun (İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu) güvenli şekilde depolanabileceği bir yerimiz var" dedi.

UAEA Başkanı, bu düzenlemenin hem İran hem de ABD tarafından kabul görebileceğini düşündüğünü ifade etti.

Kazakistan'daki uranyum depolama tesisi

Kazakistan'ın UAEA üyesi ülkelerdeki enerji santrallerinin yakıt tedarikini güvence altına almak ve nükleer yayılmayı önlemek amacıyla uluslararası denetime tabi düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum bankasına ev sahipliği yaptığı biliniyor. Söz konusu tesis, UAEA ile işbirliği içinde 2017 yılında açılmıştı.

İran'ın nükleer stokunun geleceğinin, ABD-İran arasındaki mutabakat zaptının taraflarca imzalanmasının ardından gerçekleştirilmesi beklenen nükleer görüşmelerle belirlenmesi bekleniyor. - VİYANA

