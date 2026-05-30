Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Şırnak'ta ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki Z.L. için emniyet ekipleri seferber oldu. İhbarın ardından kent genelinde geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, vatandaşların da sürece destek vermesi amacıyla belediye hoparlörlerinden duyurular yapıldı.

12 MAHALLEDE 16 EKİP GÖREV ALDI

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda 16 ayrı ekip oluşturuldu. Ekipler, genç kızın bulunabilmesi için kentteki 12 mahallede eş zamanlı arama yaptı. Olası güzergahlar tek tek incelenirken, şehir giriş ve çıkışlarında da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Arama çalışmalarına Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın da bizzat katıldığı, tüm şube müdürlerinin operasyon sürecinde görev aldığı belirtildi.

SEVİNDİREN HABER GECE YARISI GELDİ

Saatler süren çalışmaların ardından Z.L.'den sevindiren haber geldi. Kayıp olarak aranan genç kız, gece saat 00.30 sıralarında Vakıfkent Mahallesi Mehmet Esin Caddesi üzerinde bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Z.L.'nin ailesine teslim edileceği öğrenildi.

AİLESİNDEN EKİPLERE TEŞEKKÜR

Kentte endişeye neden olan olay, genç kızın sağ salim bulunmasıyla mutlu sonla sonuçlandı. Z.L.'nin ailesi ve yakınları, arama çalışmalarında görev alan emniyet personeline ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı