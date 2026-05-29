Trump: İran konusundaki nihai karar için şimdi toplantı düzenleyeceğiz
ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda nihai kararı vermek üzere toplantı düzenleyeceklerini duyurdu. Ayrıca İran’ın nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağına dair güvence vermesi gerektiğini de ifade eden Trump, Hürmüz Boğazı için “kısıtlamasız ve geçiş ücreti olmadan derhal açılmalı” çağrısı yaptı.
Abd Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasında yürütülen müzakerelerde son aşamaya gelindiğini duyurdu. Trump, nihai kararı vermek üzere Beyaz Saray’daki "Durum Odası"nda toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu.