İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı

Hatay ve Osmaniye'yi vuran selin ardından İçişleri Bakanlığı yeni uyarı yayımladı. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiği duyuruldu. Bakanlık, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı 8 il için sağanak nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

HARİTA PAYLAŞILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre bugün Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN DE UYARI YAPILDI

Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Kaynak: ANKA
