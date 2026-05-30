AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

AK Parti'de ekonomi yönetiminin dar gelirlilere yönelik sosyal destek paketleri ile seçim takvimini birlikte değerlendirdiği iddia edildi. Son anketlerde emekli ve asgari ücretlilerin memnuniyetsizliğinin artması üzerine, yılın son çeyreğinde kapsamlı bir gelir düzenlemesi yapılması planlanıyor. Bu doğrultuda, son yerel seçimlerden bu yana mesafeli olan emeklilerin "gönlünü almak" adına en düşük emekli maaşının 36 bin TL seviyesine çıkarılması seçeneğinin masada olduğu öne sürülüyor.

  • AK Parti kulislerinde en düşük emekli maaşının 36 bin TL'ye yükseltilmesi seçeneği değerlendiriliyor.
  • TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini 5 Haziran'da açıklayacak.
  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak-nisan döneminde yüzde 14,64 oranında zam kesinleşti.

Son dönemde yapılan kamuoyu araştırmalarında, sabit ve dar gelirli kesimlerin ekonomik memnuniyetsizliğinin görünür hale gelmesi üzerine AK Parti genel merkezinde ekonomi ve siyaset stratejileri yeniden şekilleniyor. Özellikle emekli ve asgari ücretli kesimin beklentilerini karşılamak adına kapsamlı adımlar atılması gündemde...

EMEKLİ MAAŞI İÇİN "36 BİN TL" SENARYOSU

Parti kulislerinde konuşulan en çarpıcı senaryoya göre, yılın son çeyreğinde emeklilere yönelik radikal ve kapsamlı bir gelir düzenlemesi yapılması planlanıyor. Bu doğrultuda, geçim sıkıntısı yaşayan kesimi rahatlatmak adına en düşük emekli maaşının 36 bin TL seviyesine yükseltilmesi seçeneğinin masada olduğu öne sürülüyor. Düzenlemenin ardından oluşacak siyasi atmosferin ve seçmen algısının yakından takip edileceği belirtiliyor.

EMEKLİNİN "GÖNLÜNÜ ALMA" STRATEJİSİ

Parti kaynakları, son yerel seçimlerden bu yana emeklilerin iktidara yönelik kırgınlığının ve mesafeli tutumunun sürdüğünü kabul ediyor. Sabit gelirli gruplarda yaşanan ekonomik darboğazın siyasi tercihlere doğrudan yansıdığını ifade eden kurmaylar, bu durumu tersine çevirmek için adımlar atılması gerektiği görüşünde birleşiyor. Hazırlanacak olan sosyal destek paketleriyle hem dar gelirlinin nefes alması hem de kaybedilen seçmen desteğinin yeniden kazanılması hedefliyor.

GÖZLER 5 HAZİRAN'A ÇEVRİLDİ 

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da duyuracak. Böylece emekli ve memurların maaş artışında dikkate alınacak 5 aylık enflasyon oranı ortaya çıkmış olacak.

Ocak, şubat, mart ve nisan ayı verileri dikkate alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14,64 oranındaki artış şimdiden kesinleşmiş durumda bulunuyor. Kesin zam oranı ise mayıs ve haziran ayı verilerinin ardından netleşecek.

BEKLENEN ZAM ORANI YÜZDE 18,58 

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan beklentilere göre mayıs ayında enflasyonun yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon oranı yüzde 18,58 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam da bu oran üzerinden hesaplanacak.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

GÜNÜMÜZ ŞARTLARINDA EMEKLİ MAAŞININ EN AZ 70-80 ARASI OLMASI GEREKİR

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

