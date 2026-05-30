Yurt genelinde sıcaklıklar 4 derece birden artacak

Güncelleme:
Bayram boyunca etkili olan serin ve yağışlı hava Türkiye'yi terk etmeye hazırlanıyor. Meteoroloji'ye göre sıcaklıklar bugün bazı bölgelerde 2 ila 4 derece artarken, yeni haftada kademeli yükselişle mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Hava sıcaklıkları salı günü İstanbul'da 31, İzmir'de ise 32 dereceye kadar yükselecek.

Kurban Bayramı boyunca etkisini gösteren serin ve yağışlı hava yurdu terk ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Karadeniz üzerinden gelen serin hava yerini yeniden bahar sıcaklıklarına bırakacak.

Bugünden itibaren sıcaklıklarda hissedilir bir artış yaşanırken, önümüzdeki günlerde termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

YAĞIŞLAR DAR ALANA ÇEKİLİYOR

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre yağışlar bugün daha çok Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Hatay ve Mersin kıyılarında görülecek.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise rüzgarın zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR KADEMELİ OLARAK YÜKSELECEK

Hava sıcaklıkları bugün özellikle kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Uzmanlar, sıcaklık artışının yeni haftada da devam edeceğini ve birçok kentte mevsim normallerinin üzerine çıkılacağını belirtiyor.

İSTANBUL'DA TERMOMETRELER 31 DERECEYİ GÖSTERECEK

İstanbul'da bugün 23 derece olan hava sıcaklığının yarın 25, pazartesi 28 ve salı günü 31 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. 

Başkent Ankara'da sıcaklıkların yarın 22, pazartesi 24 ve salı günü 27 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor. 

İzmir'de ise sıcaklık yarın 30 derece olacak. Kentte pazartesi ve salı günleri termometrelerin 32 dereceyi göstermesi bekleniyor.

YENİ HAFTADA YAZ HAVASI ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji verilerine göre, yeni haftayla birlikte yurt genelinde daha sıcak ve güneşli bir hava etkili olacak. Özellikle büyükşehirlerde hissedilen sıcaklıkların artmasıyla birlikte vatandaşların yaz havasını yaşayacağı öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Çağla Taşcı
