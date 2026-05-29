Karayalçın'dan CHP'ye kurultay çağrısı

(ANKARA) - Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, istinafın kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını, ancak ulaşamadığını belirterek en kısa zamanda kurultaya gidilmesi çağrısında bulundu. Karayalçın, "Parti bütünlüğü önemli. Bizim kırmızı çizgimiz olmalı. Ama bir tasfiye?olursa, bir tasfiye?işareti alınırsa o zaman yeni bir parti düşünülmeli" dedi.

Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, istinafın "mutlak butlan" kararına ilişkin, Gazete Oksijen'den Sedat Ergin'e değerlendirmelerde bulundu.

Parti yöneticileri ve örgüte çağrı yapan Karayalçın, "Parti yöneticilerimiz, partililerimiz partinin bütünlüğünü sağlayacak açıklamalara kulak vermelidir. O eylemlerin içinde olmalı, sokağın sesini dinlemelidirler. Pazar günü?genel merkezle TBMM?arasında?yedi sekiz kilometre?mesafede?olağanüstü?bir yürüyüş?gerçekleşti.?Ankaralılar müthiş?bir?mesaj verdiler. Örgütün ve parti yöneticilerinin ne yapması gerektiğini o sokaktaki eylemleriyle, sloganlarıyla, tavırlarıyla, gösterdikleri sevgiyle ortaya koydular. Parti yöneticilerimizin ve partililerimizin sokağı dinlemesi lazım, bu mesajı alması lazım" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM AMA ULAŞAMADIM"

Karayalçın, istinafın kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak ulaşamadığını belirterek, süreci şöyle anlattı:

"Pazar?günü?kendisiyle bir görüşme girişiminde bulundum ama maalesef olmadı. 21 Mayıs'ta butlan?kararının?çıkmasından da önce?çok sayıda partili bana 'ikisiyle?de görüş' diye telkinde bulunmuştu.??Ben 22 Mayıs? Cuma ?akşamı oldukça geç bir saatte?önce Genel Başkanımız Özgür Özel'le görüştüm. Bana bu tür telkinlerin yapıldığını söyledim. 'Bir devreye girmek isterim, katkıda bulunmak isterim siz ve Kemal Bey de uygun görürseniz.' dedim. Özgür?Bey 'Eski genel başkanımızsınız, çok katkınız olur diye düşünüyorum.' yanıtını verdi. Ben Sayın Kılıçdaroğlu ile?pazartesi günü?konuşmayı düşünüyordum. Fakat Pazar sabahı?erken kalktım, televizyonu?açtım??ve?birdenbire o dehşet manzaraları gördüm. Tanımadığım?birtakım?insanlar partinin önünde sağa sola saldırıyorlar, partinin demirlerini, bahçe kapısını sarsıyorlar. Onun üzerine Sayın Kılıçdaroğlu ile?hemen konuşmam gerekir?diye düşündüm. Kendisini aradım hep aradığım numaradan ama maalesef ulaşamadım."

"EN KISA ZAMANDA KURULTAYA GİDİLMELİDİR"

Murat Karayalçın, Kılıçdaroğlu'na ulaşsaydı şu ifadeleri kullanacağını aktardı:

"?Çözüm olarak şunu söyleyecektim: CHP'de kurultay için?en uygun zaman tartışması yaşanıyor birkaç gündür. Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın olanlar?'en uygun zaman'?diyorlar. Ben dahil kimi arkadaşlarımız da?'en uygun?zamanda?değil, en kısa zamanda olmalı'?diyoruz. Çünkü bu mutlak?butlan kararı kabul edilebilir bir karar değil. Ben bunun Anayasa'ya aykırı olduğu kanısındayım. Türkiye'de ne kadar siyasetçi tanıyorsanız, hepimiz Yüksek Seçim Kurulu'nun?(YSK)?verdiği mazbatayla siyaset yaptık.?Bizim mazbatalarımızı YSK?verdi. Türkiye seçim hukuku konusunda çok başarı sağlamış bir ülke, bütün olumsuzluklara rağmen. Ama maalesef YSK?devre dışı bırakıldı. Adli yargı seçim yargısını ekarte etti. O yüzden de bu kabul edilebilir, geçerli bir şey değil. Tabii resmi bir karar. Onun için uyacağız, uyuluyor. Zaten Sayın Özgür Özel de davalar açarak, itiraz ederek ve ?grup başkanı seçilerek bu resmi kararın sonuçlarını da kabul ettiğini gösterdi. Ama bu haksız,?yanlış bir karar. Bunu aşabilmemizin yolu bizim en kısa zamanda kurultaya gitmemizdir. Başka bir şey olamaz. Biz birkaç hakimin kararıyla allak bullak olacak bir parti değiliz. Hem siyasi partiler yasasına göre hem kendi tüzüğümüze göre bizde yönetim değişikliklerinin nasıl olacağı bellidir.?"

"BÖYLE BİR ADALET OLUR MU?"

Karayalçın, "baskın seçim" ihtimali gördüğünü de belirtti. "Kılıçdaroğlu ile seçime gidildiği takdirde bu adil bir seçim olur mu? Demokrasinin asgari gereklerini karşılayan, adil, düzgün bir seçim olur mu böyle bir seçim" sorusuna Karayalçın şöyle yanıt verdi:

"Şu ?yapılanların zaten demokrasinin gerekleriyle bağdaşan hiçbir yönü yok. Nasıl ?CHP'nin kurultayı birkaç?hakimin?kararıyla değişiyor? Böyle bir adalet olur mu? Böyle bir haksızlık olur mu? Günah değil mi? Ayrıca sen hadi bunu yapacaksın, iki gün bekle kardeşim. Ne oluyor bu plastik mermiler, göz yaşı bombaları, demirlerin kesilmesi. AFAD ekipleri geldi, polis ekipleri geldi. Ne oluyor? Türkiye'nin ana muhalefet partisine yazık değil mi?"

Karayalçın, tarihin en kritik noktalarından birinin yaşandığını, CHP olarak da ülke olarak da her türlü olasılığı dikkate almak gerektiğini kaydetti. "Kemal Bey'in bütün bu süreçte aldığı tavır, özellikle son günlerdeki tavrı sizi şaşırtıyor mu" sorusunu Karayalçın, "Üzüyor, öyle söyleyeyim" diye yanıtladı.

"PARTİNİN BİRLİĞİ, BÜTÜNLÜĞÜ MUTLAKA KORUNMALIDIR"

CHP'nin bu süreci aşabileceğini vurgulayan Karayalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Burada kurultay?için en?uygun zaman tartışmasına geliyoruz.?Eğer Parti Meclisi sıfırdan başlayan bir kurultay süreci işletme kararı alırsa, ilçe, mahalle delegeleri tespit edilecek, ilçe kongreleri, il kongreleri, kurultay vesaire... Bu bir tasfiye sürecini de?beraberinde getirebilir. Parti birliğini sarsan sonuçları da beraberinde getirebilir... Böyle bir noktaya gelinmeden partinin birliği, bütünlüğü mutlaka korunmalıdır. CHP?adı mutlaka korunmalıdır. Şimdi?şöyle görüşler de çıkıyor, 'CHP'nin?zaten bagajı var kardeşim. Bu bagajdan kurtulalım.' Evet, bagaj da var ama bir?de CHP?gerçekliği var. Ben bunu yaşamış birisiyim. Ta Osmanlı döneminden bu yana gelen bir damarın siyasetçileriyiz. Onun için CHP'yi?kapatmak olmaz. Doğru değil. Ama çok zorda kalırsak tabii ayrı bir yapılanmaya gidilebilir. Aksi takdirde biz partiyi korumalıyız.?Parti bütünlüğü önemli. Bizim kırmızı çizgimiz olmalı. Ama bir tasfiye?olursa, bir tasfiye?işareti alınırsa o zaman yeni bir parti düşünülmeli.?"

Karayalçın, kurultay sürecinin uzamasının AK Parti'nin ekmeğine yağ sürülmesi anlamına geldiğini belirtti.

Murat Karayalçın, CHP Genel Merkezi'ne polisin girişini ağlayarak izlediğini de söyledi.

Kaynak: ANKA