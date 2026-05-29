Marmaris'te gezi teknesi battı, yolcular tahliye edildi

Muğla Marmaris Akvaryum Koyu'nda arıza yaparak batan gezi teknesindeki 110 yolcu, çevredeki tekneler ve sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Olay, Marmaris ilçesi Cennet Adası mevkii Akvaryum Koyu'nda saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teknede meydana gelen arızayı fark eden tekne personeli karaya yakın bir noktaya yöneldi. Olayın ardından teknede bulunan 110 yolcu, aynı firmaya ait başka bir tur teknesi ile çevrede bulunan diğer teknelere güvenli şekilde tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri ve çevredeki teknelerin yardımıyla yolcular kısa sürede kurtarıldı. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekne tamamen suya gömüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenilirken, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Sahil güvenlik ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
