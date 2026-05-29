Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor

Fenerbahçe'yi Süper Lig'de son şampiyon yapan teknik direktör Ersun Yanal'ın profil fotoğrafını değiştirmesi sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.

PROFİL FOTOĞRAFINI GÜNCELLEDİ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, sosyal medya platformu X'teki profil fotoğrafını değiştirdi. Deneyimli çalıştırıcının yeni profil fotoğrafı olarak Fenerbahçe'deki ilk teknik direktörlük döneminden bir kareyi seçmesi, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük ilgi gördü.

ŞAMPİYONLUK DÖNEMİNE AİT FOTOĞRAF SEÇTİ

Yanal'ın tercih ettiği fotoğrafın, Fenerbahçe'nin 2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonu olduğu döneme ait olması dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli kulübü Süper Lig'de en son şampiyon yapan isim olarak tarihe geçmişti. Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunda mutlu sona ulaşırken, o tarihten bu yana lig şampiyonluğu yaşayamadı. Bu nedenle yapılan profil değişikliği taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu.

"ERSUN HOCA GERİ Mİ DÖNÜYOR?"

Sarı-lacivertli ekipte başkanlık seçimi ve teknik direktör belirsizliğinin devam ettiği dönemde gelen bu hamle, taraftarların dikkatinden kaçmadı.

Birçok futbolsever, Yanal'ın profil fotoğrafını değiştirmesinin ardından "Ersun hoca geri mi dönüyor?" yorumları yaptı. Bazı taraftarlar ise deneyimli teknik adamın şampiyonluk dönemine gönderme yaptığını savundu.

RESMİ BİR GELİŞME BULUNMUYOR

Öte yandan Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye dönüşüne ilişkin herhangi bir resmi açıklama veya somut gelişme bulunmuyor. Profil değişikliğinin ardından ortaya atılan yorumlar tamamen taraftarların değerlendirmeleri olarak öne çıkıyor.