Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

Yeni sezonda da şampiyonluk serisini sürdürmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim ise Avrupa futbolunun önemli yıldızlarından Marcus Rashford oldu.

  • Galatasaray, Barcelona'da kiralık oynayan Marcus Rashford'u transfer etmek için fırsat kolluyor.
  • Barcelona, Rashford için 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.
  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hücum hattına kanat takviyesi yapılmasını talep etti.

Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasına erken başladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, özellikle hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kanat bölgesine takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Avrupa'da oluşan transfer fırsatlarını yakından takip ediyor.

GÜNDEMDE MARCUS RASHFORD VAR

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Marcus Rashford'un durumunu değerlendirmeye aldı. Geride kalan sezonu kiralık olarak Barcelona'da geçiren yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Haberde, Barcelona'nın anlaşmada yer alan 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği ve Rashford'ın sezon sonunda Manchester United'a dönmesinin beklendiği ifade edildi.

AVRUPA DEVLERİ DE TAKİPTE

Rashford'ın geleceğine ilişkin gelişmeler Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Galatasaray yönetiminin ise olası transfer şartlarını araştırdığı ve oyuncunun durumunu yakından izlediği öne sürüldü.

Sarı-kırmızılıların, transferin gerçekleşme ihtimaline karşı mali planlama yaptığı ve fırsat oluşması halinde girişimlerini hızlandırabileceği belirtiliyor.

OKAN BURUK'TAN KANAT TAKVİYESİ TALEBİ

Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da teknik heyetin öncelikleri arasında hücum hattına yapılacak takviyeler yer alıyor. Bu doğrultuda Marcus Rashford'ın ismi transfer gündeminde öne çıkan adaylardan biri olarak dikkat çekiyor.

