CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı kapsamında yarın CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Halkla Bayramlaşma" programında konuşacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN "ŞİMDİ ARINMA ZAMANI" YAZILI POSTERİ ASILDI

Program öncesi Genel Merkez binasına Kılıçdaroğlu ile Atatürk'ün posterleri ve Türk bayrağı asıldı. Genel Merkez binasına asılan Kılıçdaroğlu posterinin altında "Şimdi arınma zamanı" ifadesi kullanıldı. Ayrıca Genel Merkez duvarındaki led ekrana da "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" yazılı görsel yansıtıldı. Genel Merkez önüne kürsü ve arka plan kurularak ses sistemleri hazırlandı.

ÖZEL'DEN AYNI SAATTE İKİ AYRI NOKTADA BAYRAMLAŞMA

Öte yandan CHP, yarın Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programına hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu'nun saat 14.00’te Genel Merkez bahçesinde partililere hitap edeceği sırada bir diğer bayramlaşma programı da Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek. Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak olan buluşmada, Özel, otobüs üstünden vatandaşlara hitap edecek. İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara yapılan çağrıda, “Bayramın dayanışma ruhunu büyütmek, birlik ve mücadelemizi güçlendirmek için tüm halkımızı bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA