CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı

Güncelleme:
CHP Genel Merkezi'ne, Kurban Bayramı kapsamında düzenlenecek "Halkla Bayramlaşma" programı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asılırken, duvardaki led ekrana da "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" yazılı görsel yansıtıldı.

  Yarın Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programı düzenlenecek: Kılıçdaroğlu saat 14.00'te Genel Merkez'de, Özgür Özel ise aynı saatte Güvenpark'taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde vatandaşlara hitap edecek.

KILIÇDAROĞLU'NUN "ŞİMDİ ARINMA ZAMANI" YAZILI POSTERİ ASILDI

Program öncesi Genel Merkez binasına Kılıçdaroğlu ile Atatürk'ün posterleri ve Türk bayrağı asıldı. Genel Merkez binasına asılan Kılıçdaroğlu posterinin altında "Şimdi arınma zamanı" ifadesi kullanıldı. Ayrıca Genel Merkez duvarındaki led ekrana da "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" yazılı görsel yansıtıldı. Genel Merkez önüne kürsü ve arka plan kurularak ses sistemleri hazırlandı. 

ÖZEL'DEN AYNI SAATTE İKİ AYRI NOKTADA BAYRAMLAŞMA

Öte yandan CHP, yarın Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programına hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu'nun saat 14.00’te Genel Merkez bahçesinde partililere hitap edeceği sırada bir diğer bayramlaşma programı da Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek. Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak olan buluşmada, Özel, otobüs üstünden vatandaşlara hitap edecek. İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara yapılan çağrıda, “Bayramın dayanışma ruhunu büyütmek, birlik ve mücadelemizi güçlendirmek için tüm halkımızı bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA
Haber YorumlarıLeven Ergün:

ÖKÜZ TRENİN GEÇTİĞİNİ 16 SANİYE SONRA FARKEDERMİŞ, SENDE ÖYLE BAKIYORSUN DEDİĞİN GİBİ GÖRDÜĞÜN SADECE HEYKELDİR

Haber Yorumlarısade vatandaş:

torununu çocuğunu küçük yaşta hileli şekilde sigortaya yazdıranlar ahlak dersi veriyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

