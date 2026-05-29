Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında vaka sayısı 1000'i aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda yeniden görülen Ebola salgınında vaka sayısı 1077'ye, ölü sayısı 246'ya çıktı. Afrika CDC, salgının aktif olduğunu ve vaka sayısında artış beklendiğini açıkladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri ve Kuzey-Kivu eyaletlerinde yeniden görülen Ebola salgınında vaka sayısının 1077'ye yükseldiği bildirildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Genel Direktörü Jean Kaseya, yaptığı açıklamada, 15 Mayıs'ta KDC'de ilan edilen Ebola salgınında şu ana kadar 1077 vaka kaydedildiğini ve bunlardan 246'sının hayatını kaybettiğini belirtti.

Komşu Uganda'da 8 Ebola vakası görüldüğünü ifade eden Kaseya, Güney Sudan, Ruanda, Kenya, Zambiya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya, Etiyopya, Angola, Kongo Cumhuriyeti, Burundi ve Somali'nin de salgından etkilenme bakımından yüksek risk altında bulunduğunu bildirdi.

Salgının halen aktif olduğunu vurgulayan Kaseya, vaka sayısında artış beklediklerini ifade etti.

Kaseya, temaslı takibi ve gözetim faaliyetlerindeki eksikliklerin yanı sıra laboratuvar kapasitesinin yetersizliğinin salgınla mücadelede önemli zorluklar oluşturduğunu belirtti.

Ebola salgını KDC'de yeniden görüldü

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
Trump: İran konusundaki nihai karar için şimdi toplantı düzenleyeceğiz

Dünya nefesini tuttu! Trump, İran için nihai kararını verecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Çünkü sen Müslümansın' diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü

"Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü
Tuncay Şanlı başkan oluyor

Tuncay Şanlı başkan oluyor

Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum

Olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti

Kendisine ikram edilen lokuma verdiği yanıt bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var

Şanlı fethin yıl dönümünde alandakileri coşturan sözler
Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş

Bayramda yüz güldüren yükseliş! Yatırımcı tatilde bile kazandı