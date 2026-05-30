Haberler

TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı

TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de TikTok üzerinden 11 yaşındaki bir kız çocuğuna ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Anne gözaltına alınırken cezaevinde bulunan baba hakkında da işlem başlatıldı. Çocuğun koruma altına alındığı olaya tepkiler sürüyor.

  • İzmir'de bir anne, TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
  • Mağdur çocuk A.A. (2015 doğumlu) İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi.
  • Baba Y.A. çeşitli suçlardan cezaevinde bulunuyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, TikTok hesapları üzerinden yaşı küçük bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçildi. 29 Mayıs tarihinde yapılan ihbarın ardından başlatılan incelemelerde mağdur çocuğun 2015 doğumlu A.A. olduğu belirlendi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI, BABA ZATEN CEZAEVİNDE

Soruşturma kapsamında şüpheli olarak anne G.A. ve baba Y.A. tespit edildi. Yapılan incelemelerde baba Y.A.'nın çeşitli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla anne G.A. gözaltına alındı.

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ'NE SEVK EDİLDİ

Mağdur çocuk A.A., adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi. Çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasına ve gerekli koruma tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında dijital materyallere el konuldu. Yetkililer, olayla bağlantılı olabilecek diğer şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla incelemelerini sürdürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Çocuk Şube ekipleri tarafından çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gözler Ankara'da! CHP'de iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor

Türk siyasetinde görülmemiş olay! Gözler Ankara'ya çevrildi
Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası

EYT'liler dikkat! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri alınacak
ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

Dünyanın beklediği zirveden ilk mesaj! Trump'ın İran planında tek şart
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım

Sebebi siyasi kriz değil: İsrail Konsolosluğu yıkılıyor
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor

Özel ve İmamoğlu'nun kuracağı partinin adını da tarihini de verdiler

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber

Eski eşi duyurdu: Reha Muhtar'dan korkutan haber
Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam

Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in yeni aşkına ilk yorum
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş

Bu nasıl bir egodur? Kendisini bekleyenlerin yüzüne bile bakmadı
Henüz 26 yaşında! 'Yapamazsın' diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor

"Yapamazsın" diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı

Usta sanatçının bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı