TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, TikTok hesapları üzerinden yaşı küçük bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçildi. 29 Mayıs tarihinde yapılan ihbarın ardından başlatılan incelemelerde mağdur çocuğun 2015 doğumlu A.A. olduğu belirlendi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI, BABA ZATEN CEZAEVİNDE

Soruşturma kapsamında şüpheli olarak anne G.A. ve baba Y.A. tespit edildi. Yapılan incelemelerde baba Y.A.'nın çeşitli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla anne G.A. gözaltına alındı.

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ'NE SEVK EDİLDİ

Mağdur çocuk A.A., adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi. Çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasına ve gerekli koruma tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında dijital materyallere el konuldu. Yetkililer, olayla bağlantılı olabilecek diğer şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla incelemelerini sürdürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Çocuk Şube ekipleri tarafından çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı