Kılıçdaroğlu'nun ekibinde ilk kriz! Yarışı kızıştı, iki isim tartıştı

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün ilk kez CHP Genel Merkezi'ne gitmesi bekleniyor. Parti yönetiminde yapılacak görevlendirmeler merakla takip edilirken, kritik koltuklar için yaşanan yarışın parti içinde gerilimi artırdığı konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu'nun yeni yönetim ekibinde hangi isimlere görev vereceği henüz netleşmezken, özellikle parti sözcülüğü için yürütülen kulis faaliyetleri dikkat çekiyor.

PARTİ SÖZCÜLÜĞÜ İÇİN İKİ GÜÇLÜ ADAY

Parti kulislerinde konuşulan iddialara göre, Kılıçdaroğlu'nun parti sözcülüğü görevine Faik Öztrak'ı getirmeyi düşündüğü belirtiliyor. Bu yöndeki değerlendirmeyi, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş da katıldığı bir televizyon programında dile getirdi.

Yarkadaş, "Kemal Bey parti sözcülüğü için Faik Öztrak'ı düşünüyor" ifadelerini kullanarak kulislerde konuşulan iddiaları kamuoyuyla paylaştı.

Faik Öztrak

BERHAN ŞİMŞEK CEPHESİNDE RAHATSIZLIK İDDİASI

Oda TV'nin haberine göre, Faik Öztrak'ın isminin ön plana çıkmasının ardından CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski milletvekili Berhan Şimşek'in de parti sözcülüğü için aday olduğu belirtiliyor. Haberde, Şimşek'e yakın isimlerin gelişmelerden rahatsızlık duyduğu iddiasına yer verildi.

Kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu'nun ilk etapta Berhan Şimşek'i bu görev için değerlendirdiği ancak Öztrak'ın uzun yıllara dayanan tecrübesini öne çıkararak tercihini değiştirdiği öne sürülüyor.

Berhan Şimşek

PARTİ İÇİ DENGELER YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Faik Öztrak'ın parti sözcülüğü konusunda ısrarcı olduğu yönündeki iddiaların, Berhan Şimşek ve destekçileri tarafından tepkiyle karşılandığı ifade ediliyor. Şimşek cephesinin görev dağılımında daha dengeli bir yaklaşım beklediği belirtiliyor.

Öte yandan CHP tabanında, Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönmesine yönelik tartışmalar da sürüyor. Yeni dönemde yönetimde görev almak isteyen çok sayıda ismin beklenti içinde olduğu, yapılacak görevlendirmelerin parti içindeki güç dengelerini doğrudan etkileyeceği değerlendiriliyor.

GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAYACAĞI LİSTEDE

CHP'de bugün açıklanması beklenen yönetim listesi ve görev dağılımının, parti içindeki tartışmaları önemli ölçüde şekillendirmesi bekleniyor. Özellikle parti sözcülüğü başta olmak üzere kritik görevlere getirilecek isimler, CHP'nin yeni dönemdeki yol haritası açısından belirleyici olacak.

