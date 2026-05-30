AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisiyken şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, AK Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu ile Diyarbakır'daki çalışma ofisinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen eski Devlet Bakanı ve AK Parti Milletvekili Ensarioğlu, bölge üniversitelerine yönelik çok konuşulacak iddialarda bulundu.

"BU BİR İKİ KİŞİNİN DEĞİL, ORGANİZE BİR YAPININ İŞİ"

Amida Haber'e açıklamalarda bulunan Salim Ensarioğlu, yürüttüğü bölgesel çalışmalarda bu konunun sık sık karşına çıktığını belirterek, yaşananların münferit olaylar olmadığını savundu. Ensarioğlu, şu ifadeleri kullandı: "Burada bir polisin, bir askerin veya iki tane öğrencinin olayı değil bu. Bu organize bir olaydır. Ağlarına düşürdükleri kitleler; puanları düşük olan, fakir ailelerin çocukları... Özellikle 5-6 üniversitede; Kars Kafkas, Elazığ Fırat, Munzur ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitelerinde bu durum yaşanıyor."

"ÖĞRENCİLERİ TEHDİT EDİYORLAR"

İstismar ağının çalışma yöntemine ilişkin de çarpıcı iddialar öne süren Ensarioğlu, her kurumda ahlaksız insanların olabileceğini vurgulayarak, "Ekonomisi iyi olmayan çocukları 'Örgütçüsünüz, bilmem nesiniz' diyerek tehdit ediyorlar. Kamudaki bazı ahlaksız unsurlar ile üniversitedeki birkaç kişinin desteğiyle öğrencileri ağlarına düşürüp istismar etmişler" şeklinde konuştu.

"İDDİAMI İSPATLARIM, DAİRE BAŞKANI KAFEDE DÖVÜLDÜ"

Söz konusu iddialarının arkasında durduğunu ve bunu kanıtlayabileceğini belirten AK Partili vekil, geçmişte yaşanan bir olayı örnek gösterdi: "Biri bana derse ki 'Sen bunu ispatlar mısın?', evet ispatlarım. 4 yıl önce Tunceli'de bir kafede, Munzur Üniversitesinin bir Daire Başkanı gençler tarafından dövüldü. Niye dövüldü? 'Sen buradaki kızların telefonlarını asker ve polise veriyorsun' diye dövüldü."

ESKİ VALİYE TEPKİ: GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ, ÇÜNKÜ ALTI ISLAKTI

O dönem İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olduğunu ve konuyu araştırmak üzere Tunceli’ye gittiğini belirten Ensarioğlu, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel (metinde Sorel olarak geçen) ile görüşme talebinin reddedildiğini iddia etti.

Ensarioğlu, vali ile aralarında geçen diyaloğu ve tepkisini şu sözlerle aktardı: "O kadar şey anlatılmıştı ki, devletin valisine güvenip bir gün önceden 'ziyarete geliyorum' demedim. Şehre 10 kilometre kala arayıp eski bakan ve genel başkan yardımcısı olarak görüşmek istediğimi söyledim. Bana 'Ben operasyondayım' yanıtını verdi. Sen asker misin, polis misin? Ne alakası var operasyonla? Görüşmek istemedi. Çünkü biliyor, altı ıslak, bir şeyler için gittiğimi biliyordu ve görüşmedi. Bu yapılan terbiyesizliktir, saygısızlıktır. O gün görüşseydi çok şey belki daha erken ortaya çıkabilirdi."

GÖZLER ADLİ MAKAMLARDA

Rojin Kabaiş davasının takipçisi olacağını belirten Ensarioğlu’nun, üniversiteler ve kamu görevlilerine yönelik bu ağır iddialarının ardından adli ve idari makamların nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

