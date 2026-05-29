Haberler

Özlem Çerçioğlu, CHP'de olup bitenler için sessizliğini bozdu

Özlem Çerçioğlu, CHP'de olup bitenler için sessizliğini bozdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu yarın genel merkezde gövde gösterisine hazırlanırken, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel cephesi olağanüstü seçimli kurultay için delege imzası toplamaya odaklandı. Kılıçdaroğlu’nu desteklediği için dışlandığını belirterek AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ise yaşanan kaosa dair, "CHP'nin iç meselesi, süreç sancılı olacağa benziyor" dediği öğrenildi.

  • CHP'de yargı kararıyla başlayan liderlik krizinde Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze döndü ve yarın saat 14.00'te partililere hitap edecek.
  • Özgür Özel cephesi, bayram sonrası olağanüstü seçimli kurultay sürecini başlatmak için delege imzası topluyor.
  • Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'deki kaos için 'süreç sancılı olacak' yorumunu yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yargı kararıyla başlayan tarihi liderlik krizinin ardından adeta ikiye bölündü. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kurultayı iptal eden kararı sonrası genel başkanlık makamını devralan Kemal Kılıçdaroğlu, örgütü etrafında toplamak için sahaya inerken; Özgür Özel cephesi delege gücünü kullanarak kurultay kartını açtı.

KILIÇDAROĞLU YARIN GENEL MERKEZ'DE KONUŞACAK

Mahkeme kararının ardından genel merkez binasına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 14.00’te CHP Genel Merkezi’nde partililerle ve örgütle buluşacak. Kılıçdaroğlu'nun ekibi, bu kritik hitap öncesinde hazırlıkları tamamlayarak gövde gösterisine dönüştürmeyi hedefledikleri etkinlik için özel afişler bastırdı. Afişlerde şu sloganlar öne çıktı:

  • Temiz Siyaset, Güçlü Cumhuriyet
  • Yalnız Değilsin, Seninleyiz Kahraman Kemal

ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİ PES ETMİYOR

Yargı kararıyla koltuğundan olan Özgür Özel ve ekibi ise geri adım atmıyor. Bayram sonrasında olağanüstü seçimli kurultay sürecini resmen başlatmayı planlayan Özel cephesi, delege üzerindeki hakimiyetine güveniyor. CHP tüzüğüne göre, kurultay üye tam sayısının salt çoğunluğunun noter onaylı imzası toplandığı takdirde, olağanüstü kurultay gündemine "seçim ve güvenoyu" maddesi eklenebiliyor. Özel destekçileri, kurultay delege sayısının salt çoğunluğunu rahatlıkla toplayarak Kılıçdaroğlu yönetimini yeniden sandığa götürmeyi hedefliyor.

ÇERÇİOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

CHP'de bu sıcak saatler yaşanırken, daha önce Kılıçdaroğlu'na verdiği destek nedeniyle parti içinde tasfiye edilmeye çalışıldığını öne sürerek CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yorumu kulislere düştü. Çerçioğlu'nun, yakın çevresine CHP’deki kaosa ilişkin şu değerlendirmeyi yaptığı öğrenildi: "CHP'nin kendi iç meselesi... Süreç sancılı olacağa benziyor. Bekleyip göreceğiz."

DAHA ÖNCEKİ SÖZLERİ DE GÜNDEM OLMUŞTU 

Çerçioğlu, geçmiş dönemde yaptığı bir açıklamada ise kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu’nun yanında durduğu için cezalandırılmak istendiğini belirterek, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğim için bana bu muameleyi yaptılar” ifadelerini kullanmış ve parti içi muhalefetin kendisine yönelik tavrına tepki göstermişti.

Kaynak: Haberler.com
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu

Bu kez şanlı fetih için okudu

İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yaralar sarılmadan 8 il için korkutan uyarı! Bakanlık harita paylaştı
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş

Bayramda yüz güldüren yükseliş! Yatırımcı tatilde bile kazandı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Topuklayan efeyi sahibi havlatmış

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunu kimse beklemiyordu! Sergen Yalçın'ın koltuğuna dalga geçtiği isim oturuyor

Yorumcuyken dalga geçtiği isim koltuğuna oturuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da! Cuma namazı çıkışı dikkat çeken açıklamalar

Erdoğan Ayasofya'da! Cuma namazı çıkışı dikkat çeken açıklamalar
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular
Henüz 26 yaşında! 'Yapamazsın' diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor

"Yapamazsın" diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası

Özgür Özel hakkında gündemi sarsacak iddia

'Çünkü sen Müslümansın' diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü

"Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü