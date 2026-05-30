Gözler Ankara'da! CHP'de iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor

CHP bugün Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programına hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde, Özgür Özel ise aynı saatte Ankara İl Başkanlığı önünde yurttaşlarla bir araya gelerek, bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu’nun karşılanacağı söylenen “Gül ki Güller Açsın” türküsü değiştirilirken Özel’in “Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin” şiirinden yaptığı alıntıya mesaj vereceği belirtiliyor.

  • Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na iade edildikten sonra ilk kez yarın CHP Genel Merkezi'nde vatandaşlarla bayramlaşacak.
  • Aynı saatte CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Güvenpark'taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde ayrı bir bayramlaşma programı düzenleyecek.
  • CHP yönetiminin Güvenpark'taki mitingin yasaklanması için Ankara Valiliği'ne başvurusu bulunmuyor.

CHP, Ankara’da iki ayrı bayramlaşma programına hazırlanıyor. 

KILIÇDAROĞLU İLK KEZ GENEL MERKEZ'E GELECEK

İstinafın kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, yarın ilk kez CHP Genel Merkezi’ne gelerek vatandaşlarla bayramlaşacak. 

İKİ CEPHEDEN TÜRKÜLÜ GÖNDERME

Saat 14.00’teki program için birçok ilden sosyal medya kanalıyla “Ankara’ya ücretsiz ulaşım” çağrıları paylaşıldı. Kılıçdaroğlu’nun halk buluşması şeklinde gerçekleşecek bayramlaşma programına ilişkin afişlerin basım görüntüleri sosyal medyada yayılırken Kılıçdaroğlu’nun “Gül ki Güller Açsın” şarkısıyla karşılanacağı söylendi. Ancak bu türkünün daha sonra değiştirildiği ifade edildi. Karşılama için şarkı seçiminin Özel’in “Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin” şiirinden yaptığı alıntıya yanıt olarak seçildiği belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu Genel Merkez bahçesinde vatandaşlara hitap edecek. Kılıçdaroğlu’nun hitabı için bahçeye bir sahne kurulumu veya otobüs yerleştirilmeyecek, konuşma CHP yazısının yer aldığı merdivenler üstünden yapılacak. Genel Merkez’de, yarınki bayramlaşma programı için hazırlıklar devam ediyor.

"GERÇEKLERİ PAYLAŞMAK ZORUNDAYIM"

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yapacağı konuşma için, "Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım." demişti.

Kılıçdaroğlu, "Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım." ifadesini kullanmıştı.

Şimdi hem mahkeme süreci, hem yolsuzluk soruşturmaları, hem de parti yönetimine ilişkin tartışmalarla ilgili vereceği mesajlar merak ediliyor. Günü konutunda geçirip kendisine yakın isimlerle görüşmeler yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini anlatması bekleniyor.

ÖZEL DE AYNI SAATTE GÜVENPARK’TA OLACAK

Aynı saatte bir diğer bayramlaşma programı ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek. Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak olan buluşmada, Özel, otobüs üstünden vatandaşlara hitap edecek. İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara yapılan çağrıda, “Bayramın dayanışma ruhunu büyütmek, birlik ve mücadelemizi güçlendirmek için tüm halkımızı bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

CHP'DEN ÖZGÜR ÖZEL'İN MİTİNGİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Özgür Özel'in Ankara'da düzenleyeceği mitinge yönelik iddialarla ilgili, “CHP yönetiminin Güvenpark’ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliği'ne başvurusu yoktur” açıklamasında bulundu.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada "CHP yönetiminin Güvenpark’ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliği'ne başvurusu yoktur. Valilik, çeşitli ilçe örgütlerinin il genelinde yapacakları yürüyüş çağrılarının CHP yönetiminin talimatı ile olup olmadığını sormuş, CHP Genel Merkezi ise böyle bir çağrının olmadığı bilgisini paylaşmıştır. Yasaklanması yönünde bir talep ya da başvuru söz konusu değildir." denildi.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE DİKKAT ÇEKEN PANKART

Kılıçdaroğlu'nun, mahkemenin CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmesi kararının ardından ilk kez parti genel merkezine gideceği program için hazırlıklar devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacağı program için genel merkez binası ve çevresine CHP flamaları asıldı.

Parti binasının dış cephesine ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı. Alana, sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi kuruldu.

Bahçe bölümüne de "Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez" yazılı branda yerleştirildi.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUfuk BİR:

Biri halk tarafından seçilmiş lider diğeri mahkeme kararıyla atanmış biri durum bu

Haber YorumlarıÜnsal Erol:

Parçala böl yönet olacagi bu idi

Haber YorumlarıFATİH ARSLAN:

Bunlar iyice 23 nisan çocuk korusuna bağladılar. Zaman kaybından başka bir şey değiller.

