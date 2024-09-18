İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı

İsrail iki gündür daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Lübnan'a siber saldırılar düzenledi. İsrail'in tek kurşun atmadan kan gölüne çevirdiği Lübnan'da önce başkent Beyrut'taki Hizbullah mensuplarının çağrı cihazları patladı. Bugün de ülkedeki telsiz cihazlarına saldırı düzenlendi. Adeta yangın yerine dönen ülkede dünkü saldırılarla birlikte onlarca kişi hayatını kaybederken binlerce insan yaralandı. Bu akşam saaatlerinde ise İsrail'den 'Malumun ilanı' dedirten bir açıklama geldi. Savunma Bakanı Gallant ülkesinin "odağının Lübnan cephesine kaydığını, savaşta yeni bir aşamanın başladığını" söyledi.

İKİNCİ SİBER SALDIRI: TELSİZLER İNFİLAK ETTİ

İsrail bu akşam saatlerinde başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde Hizbullah mensuplarının telsizlerini patlattı. Telsiz cihazlarının patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 300'ü aşkın kişi yaralandı. Patlamaların ardından bazı ev ve araçlarda da yangın çıktığı ifade edildi. Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü de Beyrut'un güneyi, Bekaa ve Cebel Lübnan bölgelerinde cihazların patlaması sonucu evlerde, araçlarda ve iş yerlerinde çıkan yangınları söndürmeye çalıştıklarını bildirdi. Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın üzerinde İsrail'e ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracının uçtuğu gözlemlendi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: SAVAŞTA YENİ AŞAMA BAŞLADI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan genelinde 24 saatte elektronik cihazlarda yaşanan ikinci patlamanın ardından ülkesinin "odağının Lübnan cephesine kaydığını, savaşta yeni bir aşamanın başladığını" söyledi. İsrail basınındaki haberlere göre Gallant, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında bir hava üssüne yaptığı ziyarette "Ağırlık merkezi kuzeye kayıyor. Güçlerimizi, kaynaklarımızı ve enerjimizi kuzeye hareket ettiriyoruz" dedi. Gallant, "Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum. Uyum sağlamalıyız. Zaman içinde tutarlılık göstermeliyiz. Bu savaş büyük cesaret, azim ve ısrar gerektiriyor." diye konuştu. İsrail'in kuzeydeki saldırısının amacının tahliye edilen İsrail vatandaşlarının evlerine güven içinde dönmesi olduğunu savunan Gallant, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri unutmadıklarını savundu.

DÜN ÇAĞRI CİHAZLARI PATLADI

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı. Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.