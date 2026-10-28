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Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a çok ağır ceza kapıda

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Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a çok ağır ceza kapıda Haber Videosunu İzle
Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a çok ağır ceza kapıda
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından yaşanan olaylarla ilgili disiplin sevkleri açıklandı. İki takımdan toplam 4 kişi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilirken, Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un 5 ila 10 maç arasında men cezası alma ihtimali bulunuyor.

  • Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi ve maçın ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.
  • Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown, Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi kapsamında 'saldırı' gerekçesiyle 27 Ekim 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi; iki futbolcu 5 ila 10 maç men cezasıyla karşılaşabilir.
  • Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle, kulüp görevlileri Serhat Doğan ile Ahmet Aytar ise disipline sevk edildi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan mücadelenin ardından iki takımın futbolcuları arasında kavga çıktı.

Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), derbiye ilişkin disiplin sevklerini duyurdu. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin yanı sıra iki takımdan toplam 4 isim PFDK'ya sevk edildi.

GALATASARAY'DAN 2 İSİM SEVK EDİLDİ

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, derbideki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27 Ekim 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün görevlisi Serhat Doğan da "saldırı" ve "talimatlara aykırı hareket" gerekçeleriyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

Galatasaray Kulübü ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

FENERBAHÇE'DEN 2 İSİM PFDK'YA GÖNDERİLDİ

Fenerbahçe'de Archie Brown, derbideki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi kapsamında 27 Ekim 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Sarı-lacivertli kulübün görevlisi Ahmet Aytar ise "talimatlara aykırı hareket" gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildi.

Fenerbahçe Kulübü de çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ve talimatlara aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İKİ FUTBOLCUYA 5 İLA 10 MAÇ CEZA GELEBİLİR

Derbinin ardından en dikkat çeken gelişme, Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un "saldırı" gerekçesiyle disipline sevk edilmesi oldu.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi kapsamında iki futbolcu da 5 ila 10 maç arasında men cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Oyunculara verilecek cezalar PFDK'nın yapacağı değerlendirme sonucunda netleşecek.

Derbinin bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylarda Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown kırmızı kart, Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai ise sarı kart görmüştü.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSERKAN ULTRASLAN:

cezayı bunlara neden kesiyorsun fitili ateşleyen sen anladın ona kes

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Haber YorumlarıServet biçer:

yazıklar olsun federasyon yine ezildi o kadar olayların oluştuğu ortamda 4 kişi nedir hayırdır? tekme atanlar tokat atanlar vs onlar nerede? yazıklar olsun

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Haber Yorumlarısezaidurann10:

Aciz Federasyon bir çok kişi olaya karışti mert Hakan niye ismi geçmiyor herifler top yekün birbirine girdi herkez gördü federasyon körrr

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Haber YorumlarıRAMAZAN KARAMAN:

oldu olacak ömür boyu men edin mert hakan niye yok kerem niye yok onlar neden disiplin kuruluna sevk edilmedi acaba yenilince ortalığı karıştıranlar belli ğöreceğiz verilen cezaları bakalım ne kadar adaletli cezalar olacak.

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Haber Yorumlarıtugba b.:

hepsi sallainin başının altından çıkıyo orda ortalıgı alevlendiren küfür eden sallai idi

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