Savaşta 7. gün! İsrail, İran'ın Arak Nükleer Tesisi'ni vurdu

Savaşta 7. gün! İsrail, İran'ın Arak Nükleer Tesisi'ni vurdu
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İsrail ile İran arasındaki savaşta 7. güne girildi. İsrail ordusu sabah saatlerinde, İran'a ait Arak Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenlerken, bölgeden patlama sesleri yükseldi.

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemeyle başlayan savaş 7. gününe girdi.

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İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü. İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL ARAK NÜKLEER TESİSİNİ VURDU

İsrail ordusu, savaşın 7. gününde İran'a ait Arak Nükleer Tesisi'ni hedef aldı. Bölgeye hava saldırısı düzenleyen İsrail'in vurduğu noktalardan patlama sesleri yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVatanım Türkiye:

Plan tıkır tıkır işliyor. İran şimdi İsrail’in istediği kadar füze ile saldırır, göstermelik.

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