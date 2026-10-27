Beşiktaş'tan derbi sonrası yayıncı kuruluşa Vlahovic tepkisi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde yaşanan bazı pozisyonların ekrana yansıtılma biçimi ve yayın politikasıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımlayarak yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

''VLAHOVIC POZİSYONU DEFALARCA EKRANLARA GETİRİLMİŞTİ''

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz haftalarda oynanan karşılaşmada futbolcuları Dusan Vlahovic’in saha içerisindeki anlık bir hareketinin yayıncı kuruluş tarafından defalarca ve farklı açılardan ekrana getirildiği hatırlatıldı.

ÇİFTE STANDART VURGUSU

Derbi maçında yaşanan benzer pozisyonlarda aynı yayın hassasiyetinin gösterilmediğini savunan Beşiktaş yönetimi, yayıncı kuruluşun objektiflik ilkelerinden uzaklaştığını belirtti. Açıklamada, "Kulübümüz ve futbolcularımız söz konusu olduğunda sergilenen bu detaycı yayın anlayışının, derbi müsabakasındaki benzer anlarda uygulanmaması kabul edilemez bir çifte standarttır" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Geçtiğimiz haftalarda oynanan müsabakada futbolcumuz Dusan Vlahovic'in anlık bir eylemi, resmi yayıncı kuruluş tarafından defalarca farklı açılardan ekrana getirilmiş, kamuoyunun ve Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin dikkatine adeta bir dosya halinde sunularak oyuncumuzun müsabakadan men cezası alması sağlanmıştır.

Buna karşılık, dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde onlarca futbolcunun karıştığı, fiziki müdahalelerin ve fiili saldırıların havada uçuştuğu kitlesel kavga anında aynı yayıncı kuruluşun takındığı tavır, Türk spor tarihine geçecek bir çifte standardın tescili olmuştur.

Buradan açıkça soruyoruz:

Yayıncı Kuruluşa: Konu Beşiktaş olunca işletilen yakın plan takip refleksi, söz konusu diğer kulüplerin kitlesel arbedesi olduğunda neden yerini geniş açı kamuflajına bırakmaktadır?

Canlı yayında perdelemeye çalıştığınız o arbedeye dair onlarca saha içi, kale arkası ve tünel kamerası kayıtlarını yetkili mercilere eksiksiz teslim edecek misiniz?

Yayıncı kuruluştaki Trio programında yorumculuk yapan eski hakem Bülent Yıldırım'ın olaylarla ilgili görüşünü belirteceği sırada sözü kesilmiştir. Bu olay, yayıncı kuruluş yöneticilerinin yayınlara müdahil olduğunun somut bir göstergesi olmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu'na: Futbol Disiplin Talimatı'nın 75. maddesinin tarafınıza tanıdığı resen delil toplama yetkisini dün akşamki arbede için de aynı kararlılıkla işletecek misiniz?

Hakemlerin ve temsilcilerin gözünden kaçmış olabilecek tüm temasların tespiti için yayıncıdan ham reji kayıtlarını talep edip, Vlahovic dosyasındaki hız ve hassasiyetle kavgaya karışan tüm futbolcuları disipline sevk edecek misiniz?

Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; yayıncı kuruluşun uyguladığı çifte standartlı yayın politikasına yönelik halihazırda savcılıkta suç duyurumuz bulunduğunu hatırlatırız.

TFF'nin ve kurullarının dün geceye dair alacağı tavrı, sevkleri ve kararları anbean takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Bu ligde adaletin rengi siyah-beyaz olana, sahadaki standart tüm kulüpler için eşitlenene dek mücadelemizden tek bir adım dahi geri durmayacağız."

İlgili Haberler