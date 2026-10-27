Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş'tan derbi sonrası yayıncı kuruluşa Vlahovic tepkisi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'tan derbi sonrası yayıncı kuruluşa Vlahovic tepkisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki olayların ekrana yansıtılma biçimi nedeniyle yayıncı kuruluşa sert tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, Dusan Vlahovic’in saha içerisindeki anlık bir hareketinin yayıncı kuruluş tarafından defalarca ve farklı açılardan ekrana getirildiği hatırlattı ve sergilenen yayın hassasiyetinin derbi kavgalarında gösterilmemesini "çifte standart" olarak nitelendirdi.

  • Beşiktaş Kulübü, yayıncı kuruluşun Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki pozisyonları ekrana yansıtma biçimine ve yayın politikasına yazılı açıklamayla tepki gösterdi.
  • Kulüp, Dusan Vlahovic'in anlık bir hareketinin yayıncı kuruluş tarafından defalarca farklı açılardan ekrana getirilerek oyuncunun men cezası almasının sağlandığını, derbideki benzer pozisyonlarda aynı hassasiyetin gösterilmediğini belirtti.
  • Beşiktaş, yayıncı kuruluşun çifte standartlı yayın politikasına ilişkin savcılıkta suç duyurusu bulunduğunu ve TFF'nin derbiye dair sevk ve kararlarını takip edeceğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde yaşanan bazı pozisyonların ekrana yansıtılma biçimi ve yayın politikasıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımlayarak yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

''VLAHOVIC POZİSYONU DEFALARCA EKRANLARA GETİRİLMİŞTİ''

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz haftalarda oynanan karşılaşmada futbolcuları Dusan Vlahovic’in saha içerisindeki anlık bir hareketinin yayıncı kuruluş tarafından defalarca ve farklı açılardan ekrana getirildiği hatırlatıldı.

ÇİFTE STANDART VURGUSU

Derbi maçında yaşanan benzer pozisyonlarda aynı yayın hassasiyetinin gösterilmediğini savunan Beşiktaş yönetimi, yayıncı kuruluşun objektiflik ilkelerinden uzaklaştığını belirtti. Açıklamada, "Kulübümüz ve futbolcularımız söz konusu olduğunda sergilenen bu detaycı yayın anlayışının, derbi müsabakasındaki benzer anlarda uygulanmaması kabul edilemez bir çifte standarttır" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Geçtiğimiz haftalarda oynanan müsabakada futbolcumuz Dusan Vlahovic'in anlık bir eylemi, resmi yayıncı kuruluş tarafından defalarca farklı açılardan ekrana getirilmiş, kamuoyunun ve Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin dikkatine adeta bir dosya halinde sunularak oyuncumuzun müsabakadan men cezası alması sağlanmıştır.

Buna karşılık, dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde onlarca futbolcunun karıştığı, fiziki müdahalelerin ve fiili saldırıların havada uçuştuğu kitlesel kavga anında aynı yayıncı kuruluşun takındığı tavır, Türk spor tarihine geçecek bir çifte standardın tescili olmuştur.

Buradan açıkça soruyoruz:

Yayıncı Kuruluşa: Konu Beşiktaş olunca işletilen yakın plan takip refleksi, söz konusu diğer kulüplerin kitlesel arbedesi olduğunda neden yerini geniş açı kamuflajına bırakmaktadır?

Canlı yayında perdelemeye çalıştığınız o arbedeye dair onlarca saha içi, kale arkası ve tünel kamerası kayıtlarını yetkili mercilere eksiksiz teslim edecek misiniz?

Yayıncı kuruluştaki Trio programında yorumculuk yapan eski hakem Bülent Yıldırım'ın olaylarla ilgili görüşünü belirteceği sırada sözü kesilmiştir. Bu olay, yayıncı kuruluş yöneticilerinin yayınlara müdahil olduğunun somut bir göstergesi olmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu'na: Futbol Disiplin Talimatı'nın 75. maddesinin tarafınıza tanıdığı resen delil toplama yetkisini dün akşamki arbede için de aynı kararlılıkla işletecek misiniz?

Hakemlerin ve temsilcilerin gözünden kaçmış olabilecek tüm temasların tespiti için yayıncıdan ham reji kayıtlarını talep edip, Vlahovic dosyasındaki hız ve hassasiyetle kavgaya karışan tüm futbolcuları disipline sevk edecek misiniz?

Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; yayıncı kuruluşun uyguladığı çifte standartlı yayın politikasına yönelik halihazırda savcılıkta suç duyurumuz bulunduğunu hatırlatırız.

TFF'nin ve kurullarının dün geceye dair alacağı tavrı, sevkleri ve kararları anbean takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Bu ligde adaletin rengi siyah-beyaz olana, sahadaki standart tüm kulüpler için eşitlenene dek mücadelemizden tek bir adım dahi geri durmayacağız."

İlgili Haberler
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozduPolisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdıBomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe'nin yenilgisiyle Mourinho da nasibini aldıFenerbahçe'nin yenilgisiyle Mourinho da nasibini aldı
Dursun Özbek'ten dev prim müjdesi! İşte o rakamDursun Özbek'ten dev prim müjdesi! İşte o rakam
Fenerbahçe'den derbi sonrası çıkan kavga için açıklamaFenerbahçe'den derbi sonrası çıkan kavga için açıklama
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek duyurdu! 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var

23 şirkete kayyum atandı, onlarca kişi gözaltında
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu

Bu poşetin içinden fenomenin kesik başı çıktı
Daltonlar suç örgütüne operasyon! 85 şüpheli gözaltına alındı

Daltonlar'a ağır darbe! WhatsApp mesajları sonrası düğmeye basıldı
Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...

Brown'dan olay sözler: Galatasaraylılar böyle kadın gibi...
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı

Önüne gelene sıktı! İşte dehşet anlarının görüntüsü
Husiler'in ateşlediği havan mermisi, bir evin duvarını delerek içeri düştü

Duvarı delip halının üzerine düştü! Evdekiler resmen kabusu yaşadı
WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar

WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar