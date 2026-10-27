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Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun

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Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun Haber Videosunu İzle
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
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Esenyurt’ta iki kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kadınlardan biri, diğerine dönerek ve sıçrayarak tekmeler savurdu. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından anbean kayda alındı.

İstanbul Esenyurt’ta iki kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede meydan kavgasına dönüştü.  Kavga sırasında kadınlardan birinin diğerine dönerek ve havaya sıçrayarak tekmeler savurduğu anlar çevredekileri şaşkına çevirdi.  Popüler dövüş oyunu Mortal Kombat sahnelerini aratmayan kavga görüntüleri kısa sürede gündem oldu. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSerkan Ege:

Bence kadın değil.

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Haber YorumlarıTolga Akdemir:

Daha çok Street Fighter'da ki Chun Lii karakteri gibi gayret etseydi dönerli tekme atabilirdi onun gibi

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Bunlar kadın kadın hareketi değil, kırkambar bişi bu

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

En azindan tekme tokat dögüsüyorlar, bana göre kadina pusu kurarak bicakla silahla öldüren, dötü yemeyince hasmini sokakta arkadan vuran is yerini kursunlayip kacan bir kisiye 3-5 kisi dalan, trafikte yaninda esi cocugu sevgilisi var demeden sopayla saldiran silah gösteren ve yedigi halti uyusturucu altindaydim diyerek kiviran sözde erkeklerden daha mertler.

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Haber YorumlarıEkSeS YAV:

Kitana

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