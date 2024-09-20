İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Açıklamalar peş peşe geliyor

İsrail ile Hizbullah arasında gerilim tırmanırken tansiyon bu akşam saatlerinde bir kez daha yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise hava saldırılarında Hizbullah'ın "Rıdvan" biriminin komutan vekili Akil'in öldürüldüğünü duyurdu.

İSRAİL SALDIRISINDA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında ölü sayısının 14'e, 9'u ağır olmak üzere yaralı sayısının 66'ya yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güney banliyösüne düzenlediği saldırıda ölenlerin çoğunun çocuk ve kadın olduğu belirtildi.

HAVA SALDIRISINDA F-35 KULLANILIYOR

Lübnan resmi ajansı NNA'nın daha önceki haberinde, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Camus bölgesinde bir konuta F-35 tipi savaş uçağıyla hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda ilk belirlemelere göre 5 çocuğun öldüğü belirtilmişti. Güney banliyölerde İsrail saldırısının olduğu yerde bulunan Sivil Savunma ve Kızılhaç çalışanları ile sağlık görevlileri, bölge sakinlerinden saldırı alanına gitmemelerini, yolları boşaltmalarını, toplanmamalarını, kurtarma operasyonlarına yer açmalarını istemişti.

İSRAİL ORDUSU DUYURDU: HİZBULLAH'UN ÜST DÜZEY İSMİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında Hizbullah'ın "Rıdvan" biriminin komutan vekili Akil'in hedef alındığı ve saldırıda öldürüldüğünü duyurdu. Saldırıda Akil'in yanı sıra "Rıdvan" biriminin üst kadrosunun da hedef alındığı belirtildi. Akil, Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği'nin 1983'te bombalanmasıyla ilişkili olduğu iddiasıyla ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyor.

NETANYAHU: "HEDEFLERİMİZ AÇIK, EYLEMLERİMİZ ORTADA"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın üst düzey komutanı İbrahim Akil'i hedef alan Beyrut'taki saldırı sonrası, "Hedeflerimiz açık, eylemlerimiz ortada." paylaşımında bulundu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Beyrut'ta Hizbullah'ın etkili olduğu "Dahiye mahallesinde bile düşmanlarının peşine düşmeye devam edeceklerini" savundu. Hizbullah ile çatışmaların, İsrail'in kuzeyinde tahliye edilenlerin evlerine geri dönene kadar süreceğini belirten Gallant, "Savaşın yeni aşamasında önemli fırsatlar var ama aynı zamanda önemli riskler var. Zaman geçtikçe Hizbullah artan bir bedel ödeyecek." ifadelerine yer verdi.

140 ROKET SALDIRISI

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Safed kenti, Yukarı Celile bölgesi ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ne son birkaç saat içinde 140'tan fazla roket atıldı. Ayrıca İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Kfar Kile, Aytarun, Meys el-Cebel, Taybe, Udeyse gibi yerlerde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusuna bağlı topçu birliklerinin Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri obüs atışıyla vurduğu belirtildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, bölgede Hizbullah'ın roket saldırısı nedeniyle Safed kenti çevresinde çıkan yangınları söndürme çalışmalarına 9 ekip ve 4 itfaiye uçağı katıldı.

HİZBULLAH YENİ SALDIRILAR DÜZENLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamayla, İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve "suikastlarından" sorumlu tutuğu Meron bölgesindeki askeri istihbarat üssünü Katyuşa füzeleriyle hedef aldığını belirtti. Ayrıca Hizbullah, Gazze'deki Filistin halkıyla dayanışma ve İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşılık olarak sınır hattındaki İsrail'e ait askeri noktalara da saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısının ardından 20 kadar, gün içinde de toplamda 170 kadar füze Lübnan'dan İsrail'e doğru fırlatıldı. Öte yandan, Lübnan Hizbullah'ı 2 mensubunun daha İsrail ile çatışmalarda hayatını kaybettiğini açıkladı. Lübnan Hizbullah'ı da yaptığı yazılı açıklamalarla, Gazze'deki Filistin halkının direnişine destek olmak ve İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşılık vermek için İsrail ordusuna ait hedeflerin Katyuşa füzeleri ve diğer mühimmatlarla hedef alındığını duyurdu.

LÜBNAN'DAKİ SİBER SALDIRILAR

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı. Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı. Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. İsrail, 19 Eylül akşamı da Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü hedeflere şiddetli hava saldırıları düzenlemişti. İsrail ordusu, hava saldırıları kapsamında 100 noktada İsrail'e fırlatmaya hazır 1000 roket başlığının vurularak imha edildiğini ileri sürmüştü. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor. İsrail'in Gazze'de 42 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açtığı ve Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçlamasıyla yargılandığı tabloda uluslararası toplum, Tel Aviv'in Lübnan'a saldırılarıyla patlak verebilecek yeni bölgesel bir savaş tehdidine karşı uyarıda bulunuyor.