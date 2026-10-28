Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara Polatlı'da yol kenarında yatan kişiye araç çarptığı değerlendiriliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Polatlı'da yol kenarında hareketsiz yatan kişinin, karşıdan karşıya geçerken aracın çarpması sonucu öldüğü değerlendirildi. Kimliği belirlenemeyen kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp'a kaldırılırken, kaçtığı değerlendirilen sürücüyle ilgili jandarma soruşturma yürütüyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolun karşısına geçtiği sırada bir aracın çarptığı değerlendirilen bir kişinin cansız bedeni yol kenarında bulundu.

Olay, Ankara-Eskişehir yolu Polatlı ilçesi Kuşçu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pencere camı taşıyan bir kamyonetin sürücüsü, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin karşıdan karşıya geçtiği sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği, kazaya karışan araç sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı değerlendirildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması için soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu'nun koalisyonu geride! Ben-Gvir'den şaşırtan sözler

Sandık çıkış anketleri başka söylüyor, Ben-Gvir başka
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'nin Mao için 'diktatör' ifadesini kullanması Çin'de tepki topladı

''Diktatör'' dedi! Koca ülke karıştı
Camavinga, Türkiye forması giydi

Türkiye forması giydi! Tanıdınız mı?
Biden maskesiyle evin kapısına geldi, yaptığı hareket herkesi şaşkına çevirdi

Biden maskesiyle evin kapısına geldi, yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
Nevzat Aydın Ballon d'Or töreninde! Herkes aynı yorumu yaptı: Para var huzur var

Onu bu halde görenler aynı yorumu yaptı
AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tedbir kararı iddiası

Aralarında AK Partili vekilin eşi de var! 3 kişi için tedbir kararı
Galatasaray'ın parlayan yıldızı Batrakov

Sen neymişsin be Batrakov!
AK Parti düzenleme için harekete geçti! Yıl sonunda emekliye enflasyon farkı ve refah payı gündemde

AK Parti düğmeye bastı! Emekliler için iki yeni formül geliyor