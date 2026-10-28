Ankara Polatlı'da yol kenarında yatan kişiye araç çarptığı değerlendiriliyor

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolun karşısına geçtiği sırada bir aracın çarptığı değerlendirilen bir kişinin cansız bedeni yol kenarında bulundu.

Olay, Ankara-Eskişehir yolu Polatlı ilçesi Kuşçu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pencere camı taşıyan bir kamyonetin sürücüsü, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin karşıdan karşıya geçtiği sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği, kazaya karışan araç sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı değerlendirildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması için soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı