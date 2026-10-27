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İsmail Kartal Samandıra'dan ayrıldı! Yüz ifadesine dikkat

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İsmail Kartal Samandıra'dan ayrıldı! Yüz ifadesine dikkat Haber Videosunu İzle
İsmail Kartal Samandıra'dan ayrıldı! Yüz ifadesine dikkat
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Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden istifa eden İsmail Kartal, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldı. Deneyimli hocanın oldukça üzgün ruh hali kameralardan kaçmadı.

Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 yenilen Süper Lig devi Fenerbahçe’de sıcak saatler yaşanıyor. 

İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ

Sarı-lacivertli kulüpteki teknik direktörlük görevinden istifa eden İsmail Kartal'ın istifası kabul edildi ve deneyimli hocanın Fenerbahçe ile yolları resmen ayrıldı. Can Bartu Tesisleri’ne gelerek yönetim ile görüşen Kartal, tesis çalışanları ve futbolcularla da helalleşti. 

ÜZGÜN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Vedasının ardından arabasıyla tesislerden ayrılan deneyimli çalıştırıcının son derece üzgün ve duygusal ruh hali dikkat çekti. Az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı da İsmail Kartal'ı yolcu etti. 

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 18 Haziran'da dördüncü kez teknik direktörlüğe getirilen 65 yaşındaki Kartal, bu dönemde 18 maçta takımının başında yer aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u da Trendyol Süper Lig olmak üzere çıktığı 18 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

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