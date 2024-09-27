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Saldırı, BM'deki konuşmadan sonra geldi! İsrail ordusu, Lübnan'ı bir kez daha vurdu

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İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının hemen ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırısı düzenledi. Kentte çok sayıda patlama yaşanırken, bölgeden dumanlar yükseliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Saldırı, BM'deki konuşmadan sonra geldi! İsrail ordusu, Lübnan'ı bir kez daha vurdu

BEYRUT'A YENİ HAVA SALDIRISI

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi. Patlamalar, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti. Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Saldırı, BM'deki konuşmadan sonra geldi! İsrail ordusu, Lübnan'ı bir kez daha vurdu

İSRAİL'İN LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI ŞİDDETLENİYOR

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Saldırı, BM'deki konuşmadan sonra geldi! İsrail ordusu, Lübnan'ı bir kez daha vurdu

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

HİZBULLAH'IN ÜST DÜZEY KOMUTANI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın Hava Komutanı Muhammad Hussein Srour'un Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu. IDF'ten yapılan açıklamada, "Hizbullah'ın Hava Komutanı Mohammad Hussein Srour, Beyrut'ta gerçekleştirilen İsrail Hava Kuvvetleri saldırısında öldürüldü. Srour, İsrailli sivilleri hedef alan çok sayıda hava saldırıyı yönetmiş ve geliştirmiştir. 'Demir Kılıçlar' savaşı sırasında, İHA'lar ve patlayıcı cihazlar kullanarak İsrailli sivillere ve IDF askerlerine karşı birçok saldırı gerçekleştirdi. Srour son yıllarda Güney Lübnan'da İHA üretim projesini yönetmiş ve Lübnan'da Beyrut ve Güney Lübnan'daki sivil altyapıya bitişik İHA üretim ve istihbarat toplama tesisleri kurmuştur" denilmişti.

Saldırı, BM'deki konuşmadan sonra geldi! İsrail ordusu, Lübnan'ı bir kez daha vurdu
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

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Yorumlar (7)

semson 12:

bir tane babayiğit yokmu bunun içinden geçsin

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ZİYA BAŞKAN:

adamlar İslam ülkeleri ile oyuncak gibi oynuyor hiç kimsenin sesi çıkmıyor

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Cengiz Tüzüner:

Tepkiye göre etki gösterdi katil

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Mert Kalyoncu:

Lübnan'ı vurmuyor, Lübnan'daki terör kamplarını vuruyorlar. Lübnan yönetimi de, ülkedeki terör odaklarından rahatsız. Olayları çarpıtmayın.

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Erol Birol :

Adam istediği gibi vuruyor. Hiç birisinde ses seda yok. Görülmüş bir şey değil. Bütün İslam alemi kuru sıkı çıktı. Tabiiki TC hariç çünki biz bir Nato devletiyiz.

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