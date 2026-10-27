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Kahta'da otomobilin çarptığı 13 yaşındaki öğrenci yaralandı, motosikletli durmadı

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Kahta'da otomobilin çarptığı 13 yaşındaki öğrenci yaralandı, motosikletli durmadı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı, öğrenci yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücü yardıma koşarken motosikletli yerde yatan çocuğa aldırmadan yoluna devam etti; öğrenci hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, bir motosikletlinin yerde yatan çocuğa aldırmadan yoluna devam ettiği görüldü.

Kaza, öğleden sonra Hürriyet Mahallesi'ndeki Mevlana Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Enes Ö. (13), bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Muhammed Enes Ö. yere yığıldı. Sürücü çocuğun yardımına koştu. Bu sırada bir motosikletli ise yerde yatan çocuğa aldırmadan yoluna devam etti. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Muhammed Enes Ö. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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