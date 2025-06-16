İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğü sağladık

İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğü sağladık
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İsrail ve İran arasındaki savaş dördüncü gününe girdi. İki tarafında kayıp verdiği çatışmalarda İran'da 224 kişi hayatını kaybederken İsrail'de de 24 can kaybı var. Son olarak İran'ın batısında hastane vurulurken Tahran'da da patlama sesleri duyuluyor. İsrail, İran'ın balistik füze rampalarının üçte birini imha ettiklerini söyleyerek Tahran üzerinde "tam hava üstünlüğü" sağladıklarını ifade etti.

İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" saldırısı ile buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaş dördüncü gününde devam ediyor. Çatışmalarda İran tarafından 224 can kaybı kayıtlara geçerken İsrail tarafında bu sayı 24 olarak açıklandı.

Çatışmaların dördüncü gününde İran, İsrail'in Kirmanşah'taki Farabi Hastanesi'ni vurduğunu duyurarak saldırıyı "savaş suçu" ilan etti. Patlama seslerinin Tahran'ın batısı ve güneyinde de duyulduğu, Meşhed Hava Üssü'ne düzenlenen saldırı sonrası siyah dumanların yükseldiği bildirildi. İsrail'in gece boyunca İsfahan ve diğer bölgelerde 100'den fazla askeri hedefi vurduğu açıklanırken, İran'ın da İsrail'e yönelik misillemelerinde 370 balistik füze fırlattığı, 30 hedefin isabet aldığı belirtildi.

İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğü sağladık

İSRAİL: TAM HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLADIK

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, bugün düzenlediği basın toplantısında, İsrail Hava Kuvvetleri'nin (IAF) İran'ın başkenti Tahran üzerinde "tam hava üstünlüğü" sağladığını söyledi.

Defrin, IAF'ın İran'ın balistik füze rampalarının üçte birini imha ettiğini ve İsrail'e yönelik saldırılarının "büyük bir bölümünü" engellemeyi başardığını da belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin'e göre, dün gece ve bu sabah düzenlenen iki saldırıda, İsrail'e 65 balistik füze ve onlarca insansız hava aracı fırlatıldı; bunların çoğu engellendi ancak üç saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetti.

İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğü sağladık

İran'ın gece boyunca İsrail'e en az iki katı daha fazla füze fırlatmak niyetinde olduğunu ileri süren Tuğgeneral Defrin, İran'dan gece boyunca 20 balistik füzenin fırlatılmadan önce IAF tarafından İran'da eş zamanlı olarak hedef alındığını, 50 kadar savaş uçağı ve insansız hava aracının da füze depolama alanlarını ve İranlı askerlerin füzeleri fırlatmak üzere toplandıkları komuta merkezlerini tespit edip vurduğunu söyledi.

Çatışmanın başlamasından bu yana, IDF'nin, İran'ın 120'den fazla balistik füze rampasını imha ettiğini ve bunun İran'ın sahip olduklarının üçte biri olduğunu belirten Defrin, IAF'nin gece boyunca İsfahan'da saldırılar düzenlediğini ve İran'ın 100'den fazla askeri hedefini vurduğunu açıkladı.

İRAN'DAN İSRAİL'E TEPKİ: HASTANEYE SALDIRI, SAVAŞ SUÇU

İran, İsrail'in ülkenin batısındaki Kirmanşah kentindeki Farabi Hastanesi'ne saldırı düzenlemesini "savaş suçu" sözleriyle kınadı.

İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğü sağladık

İSRAİL, MEŞHED HAVA KUVVETLERİ ÜSSÜ'NÜ VURDU

İsrail, İran'ın kuzeyindeki Meşhed kentinde bulunan Hava Kuvvetleri Üssü'nü hedef aldı. İsrail, İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlattı. İran medyası, İsrail savaş uçaklarının kuzeydeki Meşhed kentinde bulunan Hava Kuvvetleri Üssü'nü vurduğunu duyurdu. Saldırının ardından bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğü sağladık

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

El Cezire muhabiri, İran'ın başkenti Tahran'ın batısında art arda patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. İran basını, İsrail saldırısının kentin batısındaki bir itfaiye istasyonunu hedef aldığını belirtti. İsrail'in Haaretz gazetesi ise Tahran'ın güneyindeki petrol rafinerilerinin yakınlarından patlama seslerinin geldiğini ve duman çıktığının görüldüğünü aktardı.

İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğü sağladık

İSRAİL HASTANE VURDU

İsrail, İran'ın batısına yeni bir saldırı düzenledi Basına yansıyan haberlerde, İsrail'in İran'ın batısına düzenlediği saldırılarda bir hastanenin hasar gördüğü belirtildi. İran'ın Press TV kanalı, ülkenin batısındaki Kirmanşah kentindeki Farabi Hastanesi'nin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde camların kırıldığı, hastaların odalarının zarar gördüğü, tavanların çöktüğü görüldü.

İran'ın devlet haber ajansı IRNA da konuya ilişkin haberinde İsrail'in bugün yerel saatle 09.00 sıralarında Farabi Hastanesi ve Tıp Merkezi ile etrafındaki binalara füze saldırısı düzenlediğini aktardı. Haberde, "Saldırının ardından Farabi Hastanesi'nin pek çok kısmı ciddi zarar gördü" denildi.

Tesnim haber ajansının aktardığına göre, İranlı bir yetkili, aralarında MQ-9 İHA'sının da olduğu sekiz gelişmiş İHA'yı İran'ın batısı üzerinde vurduklarını açıkladı.

İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğü sağladık

İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI 24'E YÜKSELDİ

İsrail İç Cephe Komutanlığı, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında şu ana kadar 24 kişinin öldüğünü, Bat Yam'daki kayıp bir kişinin hayatı konusundaki endişelerin sürdüğünü açıkladı. İsrail'deki toplam yaralı sayısının ise 592 olduğu bilgisi verildi.

İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğü sağladık

İSRAİL: İRAN 370 BALİSTİK FÜZE FIRLATTI, 30 NOKTA İSABET ALDI

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İran'ın 13 Haziran'dan bu yana süren misillemelerinde 370 balistik füze karşılandı, 30 noktaya isabet alındı" bilgisi verildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İran'a yönelik saldırılarda aralarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun istihbarat birim şefi Muhammed Kazimi'nin de olduğu dört üst düzey İranlı istihbarat yetkilisinin öldürüldüğü ileri sürüldü.

Ordu, yaptığı ayrı bir açıklamada da İsrail'e doğu sınırından giren "uçan şüpheli bir hedefe" müdahale edildiği bilgisini verdi.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri bölgesinde de insansız hava aracı (İHA) sirenlerinin çaldığı, ordunun bir İHA'ya müdahale ettiği belirtildi.

İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğü sağladık

YEMEN, İSRAİL'E BALİSTİK FÜZE ATTI

İsrail ordusu, Yemen'den İsrail'in güneyine doğru fırlatılan bir füzeyi tespit ettiklerini açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan mühimmatın İsrail topraklarına girmeden önce düştüğü bilgisi verildi.

İsrail'in Haartez gazetesi de ülkenin güneyinde saldırı uyarı sirenlerinin çalmaya başladığını aktardı. Gazete, ülkenin kuzeyinde de insansız hava aracı (İHA) sirenlerinin çaldığını bildirdi.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemelerde ise 24 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğü sağladık

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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