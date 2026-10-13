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Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar

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Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar Haber Videosunu İzle
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
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İstanbul’da M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattının Ihlamurkuyu İstasyonu’nda bu sabah elektrik kablolarında meydana gelen patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Yolcular trenlerden tahliye edilirken, Metro İstanbul, teknik arıza nedeniyle seferlerin Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.

  • M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler durduruldu.
  • Metro İstanbul, seferlerin Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.
  • Yaklaşık 45 dakika trenlerde bekleyen yolcular tahliye edildi.

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında bu sabah (13 Ekim Salı) erken saatlerde elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tünel dumanla kaplanırken, yolcular tahliye edildi. Metro hattında seferler aksadı.

TÜNELDE 2 KEZ PATLAMA

Ihlamurkuyu İstasyonu’ndaki tünelde elektrik kablolarında 2 kez patlama yaşandı ve tünelde yoğun duman oluştu. Bunun üzerine hattaki seferler durduruldu.

Bazı yolcuların sosyal medya X üzerinden seferlerin aksamasına tepki gösterdikleri ve tünelde patlama sesi duyduklarını aktardıkları görüldü.

“VAGONLARDAN UZAK DURUN” ÇAĞRISI

Yaklaşık 45 dakika boyunca trenlerde beklediği belirtilen yolcular daha sonra tahliye edildi. Güvenlik görevlilerinin yolculara “Vagonlardan uzak durun” çağrısında bulunduğu öğrenildi. Bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi.

METRO İSTANBUL’DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul, yaşanan arızaya ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, “M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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