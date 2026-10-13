Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama

Sosyal medyada yürüttükleri yardım kampanyaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan "Ankara Abisi" mahlaslı Yasin Oyanık ile ünlü fenomen Cem Özkök hakkında sarsıcı iddialar ortaya atıldı. İki ismin şahsi banka hesapları ile kurdukları dernek yapıları üzerinden 2 milyar TL’yi aşan bir yasa dışı finans trafiği yönettikleri öne sürüldü.

ANKARA ABİSİ GÖZALTINDA

Sosyal medyada temizlik videolarıyla tanındıktan sonra yardım projelerine yönelen Cem Özkök ile Yasin Oyanık’ın kara para akladıkları iddiaları emniyet birimlerini harekete geçirdi. İddialara göre, hesaplar üzerinden aktarılan devasa kaynağın önemli bir kısmının yurt dışına kaçan illegal yapılara ait olduğu ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık’ın Uşak’ta yürütülen gizli bir adli süreç çerçevesinde gözaltına alındığı bildirildi. Emniyet ve adli makamlardan konuya ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

CEM ÖZKÖK: AVUKATIN TALEBİ ÜZERİNE KONUŞMUYORUZ

Hakkındaki iddiaların ve ortağı Oyanık'ın gözaltına alınmasının ardından açıklama yapan fenomen Cem Özkök, hukuki süreç nedeniyle detay vermekten kaçındı. Özkök, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yasin'in ve avukatının bizzat isteği üzerine, şu aşamada konuyla ilgili hiçbir şekilde açıklama yapmamam istendi. Ben artık ünlü olmak veya gündemde kalmak istemiyorum. Cemaatten dostlarla camide sohbet edeyim, işimde nasıl daha başarılı olurum bunları düşüneyim... Benim hayatım bu kadar. Alnımın akıyla helal şekilde mücadele verdiğim işletmem için emek vermenin, vergisini veren bir vatandaş olmanın ve dürüstlüğümün gururunu yaşıyorum."

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Kaynak: Haberler.com