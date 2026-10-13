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Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama

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Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
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Sosyal medyada yardım faaliyetleriyle tanınan 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık ile fenomen Cem Özkök hakkında 2 milyar TL'yi aşan yasa dışı para trafiği ve kara para aklama iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Oyanık'ın gözaltına alındığı öne sürülürken, Özkök sessizliğini bozdu.

  • Sosyal medyada 'Ankara Abisi' mahlaslı Yasin Oyanık ile fenomen Cem Özkök'ün şahsi banka hesapları ve dernek yapıları üzerinden 2 milyar TL'yi aşan yasa dışı finans trafiği yönettikleri iddia edildi.
  • Yasin Oyanık, Uşak'ta yürütülen gizli bir adli süreç kapsamında gözaltına alındı.
  • Cem Özkök, Yasin Oyanık ve avukatının talebi üzerine konuyla ilgili açıklama yapmadığını belirtti.

Sosyal medyada yürüttükleri yardım kampanyaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan "Ankara Abisi" mahlaslı Yasin Oyanık ile ünlü fenomen Cem Özkök hakkında sarsıcı iddialar ortaya atıldı. İki ismin şahsi banka hesapları ile kurdukları dernek yapıları üzerinden 2 milyar TL’yi aşan bir yasa dışı finans trafiği yönettikleri öne sürüldü.

ANKARA ABİSİ GÖZALTINDA

Sosyal medyada temizlik videolarıyla tanındıktan sonra yardım projelerine yönelen Cem Özkök ile Yasin Oyanık’ın kara para akladıkları iddiaları emniyet birimlerini harekete geçirdi. İddialara göre, hesaplar üzerinden aktarılan devasa kaynağın önemli bir kısmının yurt dışına kaçan illegal yapılara ait olduğu ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık’ın Uşak’ta yürütülen gizli bir adli süreç çerçevesinde gözaltına alındığı bildirildi. Emniyet ve adli makamlardan konuya ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

CEM ÖZKÖK: AVUKATIN TALEBİ ÜZERİNE KONUŞMUYORUZ

Hakkındaki iddiaların ve ortağı Oyanık'ın gözaltına alınmasının ardından açıklama yapan fenomen Cem Özkök, hukuki süreç nedeniyle detay vermekten kaçındı. Özkök, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yasin'in ve avukatının bizzat isteği üzerine, şu aşamada konuyla ilgili hiçbir şekilde açıklama yapmamam istendi. Ben artık ünlü olmak veya gündemde kalmak istemiyorum. Cemaatten dostlarla camide sohbet edeyim, işimde nasıl daha başarılı olurum bunları düşüneyim... Benim hayatım bu kadar. Alnımın akıyla helal şekilde mücadele verdiğim işletmem için emek vermenin, vergisini veren bir vatandaş olmanın ve dürüstlüğümün gururunu yaşıyorum."

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (17)

Haber Yorumlarıcecekoglumehmet:

Nereye el atsan pislik pislik çıkıyor.Fon,fenomen,borsa,belediye v.s.İyi ayakta duruyoruz.Allah sonumuzu hayıreylesin.Bu ülkede ilkokul 1 den lise sona kadar bütün derslerden önce zorunlu olarak ahlak dersi verilmesi gerekir

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Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

bunların sucu yok halk dolandırılma potansiyel var

yanıt11
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Haber Yorumlarınmndgn5858:

ben 1 senedir işsizim işsizlik maaşıyla gecinmeye çalışıyorum 13 bin tl 2 çocuk okula gidiyor nerden neyi eksitmeyi düşünüyorum bankalarla icralığım benim gibi niceleri var adamlardaki para trafiğine bakarmısın nasıl hesabını vereceksiniz bilmiyorum rabbim zor durumda kalanların yardımcısı olsun

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıMuammer yılmaz:

Dogru söyle kime oy veriyorsun

yanıt6
yanıt6
Haber Yorumlarınmndgn5858:

gardaş bizim safımız hiçbir zaman değişmedi değişmez rahmetli Muhsin başkan varkende ona atardık hala ona atarız bu konunun siyasetle alakası yok sorduğun için cvp verdim sadece benim siyasetle işim olmaz o karın doyurmuyor

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıİnr:

Seni bilmem ama milletvekillerinin 520 bin emekli aylığıyla birlikte aldığı bi ülkede halen insanlar aynı kişileri destekliyor. Depremde kızını kaybeden bi anne çıkıp canınız sağolsun iyi ki varsınız dediği sürece çooook sürünürüz…

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Haber Yorumlarıoyun cehennemi:

İddiaları gerçekmiş gibi haber yapıyorsunuz. Hepsi yalansa ne olacak adama çamur atmış olmayacak misiniz gazetecilik bu mu

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Haber YorumlarıYorumcu Turk:

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz banka hesabında yasa dışı para trafiği var diyor görmüyor musun

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