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Mehmet Ali Erbil annesinin cenazesine neden gitmediğini açıkladı

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Mehmet Ali Erbil annesinin cenazesine neden gitmediğini açıkladı
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Mehmet Ali Erbil, annesi Yurdagül Eken’in cenazesine neden katılmadığını aylar sonra açıkladı. “İçimden gelmedi” diyen Erbil, çocukluk yıllarından kalan kırgınlıklarını anlattı. Annesine hakkını helal ettiğini belirten şovmen, hem ona hem de üvey babasına maddi destek verdiğini söyledi.

  • Mehmet Ali Erbil, nisan ayında hayatını kaybeden annesi Yurdagül Eken'in cenazesine katılmadı.
  • Erbil, annesine maddi destek sağladığını ve üvey babasına maaş bağladığını belirtti.
  • 91 yaşında hayatını kaybeden Yurdagül Eken, İzmir'in Urla ilçesinde toprağa verildi.

Mehmet Ali Erbil, nisan ayında hayatını kaybeden annesi Yurdagül Eken’in cenazesine katılmamasıyla ilgili aylar sonra konuştu. Erbil, “Cenazeye gidemedim ya. İçimden gelmedi” dedi.

“ÇOCUKLUĞUMDAN BUGÜNÜME KADAR BİR UKDE KALDI”

Annesiyle ilişkisinde çocukluk yıllarından kalan kırgınlıkların etkisini anlatan Erbil, buna rağmen evlat olarak sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi. Annesine maddi destek verdiğini belirten şovmen, kendisine zor günler yaşattığını söylediği üvey babasına da maaş bağladığını anlattı. 

“ANNEME HAKKIMI HELAL ETTİM”

Annesine hakkını helal edip etmediği sorulan Erbil, “Anneme hakkımı helal ettim tabii canım. Etmeyecek bir durum olamaz” yanıtını verdi. Cenazeye gitmek istemediğini açıkça dile getiren Erbil, geçmişte yaşadıklarının içinde bir ukde olarak kaldığını ifade etti. 

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91 yaşında hayatını kaybeden Yurdagül Eken, İzmir’in Urla ilçesinde toprağa verilmişti. Cenaze töreninde konuşan kızı Öngül Eken, Mehmet Ali Erbil’in rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadığını söylemişti.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Senin etmen ayrı da o sana etti mi ona bakacaksın kaldı ki anne hakkı ödenmez diye boşuna söylenmiyor..

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

adamı gerek babası gerek annesi ortada bırakmış buna rağmen maddi destek sağlamış ben yaparmıydım bilmem.

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Haber YorumlarıÖnder Erciyas:

atana ne yaptıysan iyi veya kötü misliyle karşılıgını görüyorsun bu dünyada

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Haber YorumlarıSlm:

Mali bu sana hiç yakışmadı

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