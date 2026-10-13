Mehmet Ali Erbil annesinin cenazesine neden gitmediğini açıkladı

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Mehmet Ali Erbil, nisan ayında hayatını kaybeden annesi Yurdagül Eken’in cenazesine katılmamasıyla ilgili aylar sonra konuştu. Erbil, “Cenazeye gidemedim ya. İçimden gelmedi” dedi.

“ÇOCUKLUĞUMDAN BUGÜNÜME KADAR BİR UKDE KALDI”

Annesiyle ilişkisinde çocukluk yıllarından kalan kırgınlıkların etkisini anlatan Erbil, buna rağmen evlat olarak sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi. Annesine maddi destek verdiğini belirten şovmen, kendisine zor günler yaşattığını söylediği üvey babasına da maaş bağladığını anlattı.

“ANNEME HAKKIMI HELAL ETTİM”

Annesine hakkını helal edip etmediği sorulan Erbil, “Anneme hakkımı helal ettim tabii canım. Etmeyecek bir durum olamaz” yanıtını verdi. Cenazeye gitmek istemediğini açıkça dile getiren Erbil, geçmişte yaşadıklarının içinde bir ukde olarak kaldığını ifade etti.

KARDEŞİ SAĞLIK SORUNLARINI GEREKÇE GÖSTERMİŞTİ

91 yaşında hayatını kaybeden Yurdagül Eken, İzmir’in Urla ilçesinde toprağa verilmişti. Cenaze töreninde konuşan kızı Öngül Eken, Mehmet Ali Erbil’in rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadığını söylemişti.