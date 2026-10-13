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Didem Balçın yoğun temposunu anlattı: Her şeye yetişemiyorum

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Didem Balçın yoğun temposunu anlattı: Her şeye yetişemiyorum
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Didem Balçın, yoğun çalışma temposu nedeniyle yemek yapmaya ve oğlunu okuldan almaya yetişemediğini anlattı. “Evimde yemek yok” diyen oyuncu, eşinin kendisine destek olduğunu ve oğlu için çalıştığından vicdanının rahat olduğunu söyledi.

  • Didem Balçın, yoğun çalışma temposu nedeniyle evinde yemek yapamadığını ve oğlunu okuldan alamadığını belirtti.
  • Balçın, eşi Can Aydın'ın desteğini gördüğünü ve bu konuda kendisini şanslı hissettiğini söyledi.
  • Balçın, oğlu Alican'ın çalışma düzenine uyum sağladığını ve onun için çalıştığı için vicdanının rahat olduğunu ifade etti.

Oyuncu Didem Balçın, çalışma hayatıyla anneliği bir arada yürütürken yaşadığı zorlukları anlattı. Yemek yapmaya ve oğlunu okuldan almaya vakit bulamadığını söyleyen Balçın, eşinin desteğinin kendisi için önemini vurguladı.

“Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk olan Didem Balçın, günlük hayatındaki yoğunluğu paylaştı. Oyuncu, ev ve çocukla ilgili sorumlulukların tamamına istediği gibi zaman ayıramadığını ifade etti.

“EVİMDE YEMEK YOK”

Yoğun çalışma temposunun ev hayatına da yansıdığını belirten Balçın, “Her şeye yetişemiyorum. Evimde yemek yok. Yemek yapamıyorum çünkü vaktim yok. Çocuğumu okula bırakıyorum ama alamıyorum” dedi.

Oğluyla okul çıkışında parkta oynamaya da fırsat bulamadığını anlatan oyuncu, evini toparlamak ve eşi için sofra hazırlamak gibi işlere yetişemediğini söyledi.

EŞİNİN DESTEĞİNİ ANLATTI

Eşi Can Aydın’ın kendisine destek olduğunu belirten Balçın, bu konuda kendisini şanslı hissettiğini dile getirdi. Oğlu Alican’ın da çalışma düzenine uyum sağladığını anlatan oyuncu, onun için çalıştığını ve bu nedenle vicdanının rahat olduğunu ifade etti.

Balçın, hayatındaki eksiklerin farkında olduğunu ancak ailesinin desteğiyle bu süreci yürüttüğünü anlattı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıM.k.:

Yaşlandığında ailesine ve yaratana ayırmadığı zaman için çok keşkeler söyleyecek

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