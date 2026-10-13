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Demet Akalın’dan Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar yorumuna yanıt: Böyle bir şey denir mi?

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Demet Akalın’dan Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar yorumuna yanıt: Böyle bir şey denir mi? Haber Videosunu İzle
Demet Akalın’dan Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar yorumuna yanıt: Böyle bir şey denir mi?
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Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar’ın yürüyüşüne yaptığı “Yürüyemeyen kadın” yorumuna Demet Akalın’dan yanıt geldi. “Böyle bir şey denir mi?” diyen Akalın, Petekkaya’nın hesabının ele geçirilmiş olabileceğini öne sürdü.

  • Erkan Petekkaya, Hülya Avşar'ın konser öncesinde sahneye yürüdüğü görüntülere "Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor" yorumunu yaptı.
  • Demet Akalın, Petekkaya'nın sözlerine karşılık olarak yıllarca Hülya Avşar'la çalıştığını ve Avşar'ın yürüyüşünün sempatikliğinden geldiğini belirtti.
  • Demet Akalın, Petekkaya'nın böyle bir söz söylemesine inanamadığını ve hesabının ele geçirilmiş olabileceğini öne sürdü.

Hülya Avşar’ın konser öncesinde sahneye yürüdüğü görüntülere Erkan Petekkaya’nın yaptığı yorum, Demet Akalın’ın tepkisini çekti. Akalın, Petekkaya’nın böyle bir söz söylemesine inanamadığını belirterek hesabının ele geçirilmiş olabileceğini öne sürdü.

Konser öncesi sahneye ilerleyen Hülya Avşar’ın videosuna oyuncu Erkan Petekkaya, “Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor” yorumunu yaptı.

HÜLYA AVŞAR

“AYAĞI DA AĞRISA BÖYLE BİR ŞEY DENİR Mİ?”

Petekkaya’nın sözlerine karşılık veren Demet Akalın, yıllarca Hülya Avşar’la çalıştığını belirterek sanatçının yürüyüşünü savundu. Akalın, yorumunda şu ifadeleri kullandı:

“Yıllarca Hülya Hanım’la çalışmış biri olarak o yürüyüşü sempatikliğinden gelir artı ayağı da ağrısa böyle bir şey denir mi? Erkan baba kesin hacklendi sataşacak biri değil sanmıyorum.”

DEMET AKALIN

HESABININ ELE GEÇİRİLMİŞ OLABİLECEĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Akalın, Petekkaya’nın Avşar’a sataşacak biri olmadığını düşündüğünü ifade ederek yorumun oyuncu tarafından yazıldığına şüpheyle yaklaştı. Ancak Petekkaya’nın hesabının ele geçirildiğine ilişkin verilen içerikte doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ERKAN PETEKKAYA

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVolkan Coskun:

Hülya'yı oldum olası sevmem, yaptığı icraate de sanat demem, diyemem. Dersem gerçek sanata ve gerçek sanatçılara hakaret olur. Random bir insanı göklere çıkardılar ama çok şanslı ki balonu bir türlü patlamadı. Demet ile Hülya kardeş olsaydı tencere-kapak olurdu çok net. İkisinin de çapı bir Hande Yener, bir Seda Sayan etmez. Kalite bu tencere-kapak değildir. Kaliteyi bunlarda aramayınız. Sayın savcım, bu söylediklerimi tamamen eleştirel bir amaçla söyledim. Niyetim hakaret etmek değildir. Lütfen hapse atmayın, teşek.

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Haber YorumlarıRiccardo Costa:

Sana ne demet seni ne ilgilendiriyor her şeye burnunu sokuyorsun.

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Haber YorumlarıAYHAN TURAN :

şu hülya dan bir bahsetmezseniz artık...

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