Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!

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Çin'in Heilongjiang eyaletinde, daha önce kayıt altına alınmamış kısa kuyruklu dişi bir Amur kaplanı, ormana yerleştirilen kızılötesi kameralarla görüntülendi. Kaplanın yaşam alanının, daha önce kurtarılıp doğaya bırakılan Wandashan-1 adlı erkek kaplanın bölgesiyle kesiştiği belirlendi. Bilim insanları, iki kaplanın çiftleşerek yavru sahibi olabileceğini ve bu gelişmenin nesli tehlike altındaki türün korunmasına katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

Çin'in kuzeydoğusunda yürütülen yaban hayatı izleme çalışmaları sırasında dikkat çekici bir keşfe imza atıldı. Heilongjiang eyaletindeki ormanlık alanlara yerleştirilen kızılötesi kameralar, daha önce varlığı kayıt altına alınmamış dişi bir Amur kaplanını görüntüledi.

Kısa kuyruğuyla dikkat çeken kaplanın görüntüleri, bölgedeki kaplan popülasyonunun izlenmesi açısından yeni bir veri sağladı.

YAŞAM ALANI WANDASHAN-1 İLE KESİŞİYOR

Araştırmacıların incelemelerinde, dişi kaplanın dolaştığı bölgenin Wandashan-1 adlı erkek Amur kaplanının yaşam alanıyla kesiştiği belirlendi.

Wandashan-1, daha önce kurtarıldıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılmıştı. Uzmanlar, iki kaplanın aynı bölgede bulunmasının gelecekte çiftleşme ihtimalini artırabileceğini değerlendiriyor.

YENİ YAVRULAR DÜNYAYA GELEBİLİR

Bilim insanları, dişi kaplan ile Wandashan-1'in çiftleşerek yavru sahibi olabileceğini düşünüyor. Ancak iki kaplanın çiftleştiğine veya dişinin gebe olduğuna ilişkin henüz bir bulgu bulunmuyor.

Nesli tehlike altındaki Amur kaplanlarının doğal yaşam alanlarında çoğalması, türün korunması açısından büyük önem taşıyor. Yeni görüntülerin, bölgedeki kaplanların hareketlerinin ve olası üreme faaliyetlerinin izlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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