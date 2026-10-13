Trump: Erdoğan benim çok iyi dostum, kendisinden ne istersem yapar

Trump: Erdoğan benim çok iyi dostum, kendisinden ne istersem yaparGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin, "Türkiye’den Yemen’e yönelik operasyona katılmasını isteyecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Trump, "İsteyebilirim. Erdoğan benim çok iyi dostum. Bence Erdoğan, kendisinden ne istersem yapacaktır. Ona büyük saygı duyuyorum." dedi.
Abd Başkanı Donald Trump, Yemen'e yönelik operasyonlara Türkiye'nin de katılmasını isteyebileceğini söyledi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan yakın ilişkisine vurgu yaparak iki ülke arasında yeni bir iş birliği adımı atılabileceğinin sinyalini verdi.
TRUMP: ERDOĞAN'A BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM
Erdoğan için "çok iyi dostum" ifadesini kullanan Trump, kendisine büyük saygı duyduğunu belirtti. Trump şu ifadeleri kullandı: "İsteyebilirim. Erdoğan benim çok iyi dostum. Bence Erdoğan, kendisinden ne istersem yapacaktır. Ona büyük saygı duyuyorum."