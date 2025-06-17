Savaşta 5. gün! İran Tel Aviv'i, İsrail Tebriz'i vuruyor

İsrail'in 13 Haziran Cuma günü İran'a düzenlediği operasyonla başlayan savaş, 5. gününde devam ediyor. İran bu sabah itibarıyla Tel Aviv'i füzelerle vururken İsrail de misilleme yaparak Tebrik'e füze yağdırdı. 2 bölgeden de art arda patlama sesleri yükseldi.

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, İsrail'in Tel Aviv kentinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Ajansın haberine göre, kentin kuzeyindeki Herzliya'da büyük patlamalar yaşanıyor.

İsrail'in Haaretz gazetesi de İran'dan fırlatılan füzeler sebebiyle ülke çapında sirenlerin çalmaya başladığını aktardı. Kudüs'te ve İsrail'in iç kesimlerinde patlamaların duyulduğu bildirildi. İsrail acil durum servisi MADA, ilk belirlemelere göre, İsrail'in iç kesimlerinin doğrudan isabet aldığını aktardı.

İsrail ordusu da İran'dan ülke topraklarına füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, alarmlarla birlikte halkın sığınaklara girmesi gerektiği belirtilirken, İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarının da takip edilmesi istendi. İsrail basını, ülkenin orta ve kuzey kesiminde alarmların devreye girdiğini ifade etti.

"HAMANEY'E SUİKAST ÇATIŞMAYI BİTİRİR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-İran arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez çevrimiçi basın toplantısı gerçekleştirdi. Netanyahu, İsrail'in İran'ın nükleer ve füze programlarına karşı yürüttüğü operasyona dair açıklamalarda bulundu. İsrail saldırılarında şu ana kadar 10 İranlı bilim insanının öldürüldüğünü aktaran Netanyahu, "Birkaç tane daha kaldı, onlara da ulaşacağız" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı, İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ne "son derece şiddetli bir saldırı" düzenlenerek santrifüj üretilen fabrikaların imha edildiğini söyleyerek, "Nükleer hedefleri sistematik olarak imha etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Netanyahu, İran'ın balistik füze üretim tesislerine yapılan saldırılara değinerek, "Üretim fabrikalarını birer birer vurduk ve vurmaya devam edeceğiz. Yüzlerce balistik füzeyi imha ettik" dedi.

"BİRER BİRER ORTADAN KALDIRIYORUZ"

İran'ın askeri kadrosuna yapılan saldırılara değinen Netanyahu, "Üç üst düzey askeri yetkili de dahil olmak üzere İran'ın güvenlik kadrosunu etkisiz hale getirdik. Onları birer birer ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı. İran'ın hava kuvvetlerine ve hava savunma sistemlerine yönelik saldırılara değinen Netanyahu, "İsrail, Tahran semalarını kontrol ediyor. Tahran'a bir hava yolu açtık" dedi. İsrail'in İran'ın batısındaki ve diğer bölgelerindeki hava savunma ağını "basitçe ortadan kaldırdığını" söyleyen İsrail Başbakanı, İran'ın insansız hava aracı envanterinin yarısının ve önemli radar merkezlerinin de imha edildiğini söyledi. Netanyahu, İran'a ait karargahların, devlet televizyonunun ve "yakın zamanda duyulacak" yerlerin vurulduğunu da dile getirdi. İsrail'deki tahliyelere de değinen İsrail Başbakanı, "Halkı tahliye ediyoruz, insanlar şehirlerden ayrılıyor. Zafer yolundayız. İran da bunun farkında" dedi. Netanyahu, İran'ın İsrail'in saldırılarını sonlandırmak amacıyla diyalog girişimlerine ilişkin çıkan haberlere ilişkin ise, "Hiç şaşırmadım. Ölüm silahlarını üretmeye devam etmek istiyorlar. Öyle ya da böyle İran'ın nükleer ve balistik silah programları yok edilecek, bunu kendileri de yapabilir" dedi.

"İSRAİL, İRAN'IN NİYETLERİ KONUSUNDA KANDIRILAMAYACAK"

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in önceki açıklamalarına dikkat çeken Netanyahu, "İranlılar ABD ile müzakere ederken dahi 'diktatör' Dini Lider Ali Hamaney 'İsrail imha edilecek' şeklinde paylaşımlar yapıyordu. İsrail, İran'ın niyetleri konusunda kandırılamayacak" dedi. Saldırıların "sonuçların önemli olacağını" belirten Netanyahu, İsrail'in 3 başlık üzerinde ısrarcı olduğunu belirterek, İran'ın nükleer programı, balistik füze üretimi ve 'terör ekseni' ortadan kaldırılana kadar ne gerekiyorsa yapılacağını ve ABD ile koordinasyon halinde olunduğunu aktardı. "Bu sonuçlara göre İran rejimi düşebilir" ifadelerini kullanan Netanyahu, "İran zayıfladı ve İsrail Orta Doğu'nun çehresini değiştirebilir" dedi. İsrail Başbakanı, "İran'da büyük değişiklikler olabilir. Kimse Sovyetler Birliği'nin yıkılacağını da öngörememişti. Esad rejiminin düşüşünü de günler öncesinden çok az kişi öngörmüştü. İsrail'in tarihi operasyonundaki sonucu tahmin edemem ama İran rejiminin düşmesi kesinlikle sonuçlardan biri olabilir" dedi.

Netanyahu, İsrail'in saldırıları sonucunda İran'ın nükleer programının ne kadar zarar verildiği sorusuna, "Biliyorsunuz, sizi ölümle tehdit eden bir kanseriniz varsa onu kesip atarsınız. Farklı tedaviler de deneyebilirsiniz ama bir gün tekrar kendini gösterebilir. Ama ben onları büyük ölçüde geriye götürdüğümüzü düşünüyorum. Durmayacağız. Gerçekten bir kanal tedavisi yürütüyoruz" yanıtını verdi. Netanyahu, "ABD bize yardım ediyor" ifadelerini kullanarak, ABD Başkanı Donald Trump ile neredeyse her gün konuştuklarını söyledi. Netanyahu, "Trump Amerika için iyi olan kararı verecektir. Herhangi bir yardımı kabul ederiz" dedi.

İsrail'in İran'ın nükleer programını Fordo tesisine saldırmadan ve ABD'nin yardımı olmadan etkisiz hale getirip getiremeyeceği sorusuna Netanyahu, "Varoluşsal bir tehlike olan İran nükleer programını ortadan kaldırmakta kararlıyız. Bunu şu an başarıyoruz ve vazgeçmeyeceğiz" cevabını verdi. Gazze'deki duruma da değinen Netanyahu, "Gazze'deki esirlerimizden de vazgeçmeyeceğiz. Hepsini geri getireceğiz. İran liderliğindeki bu eksenle mücadele de bu hedefimizi destekliyor" dedi. Netanyahu, İran Dini Lideri Ali Hameney'in öldürülmesi planlarına ilişkin sorulara ise, "Savaş planlarımızın detaylarına girmeyeceğim. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Zafer yolundayız" yanıtını verdi.

TRUMP G-7'DEN ERKEN AYRILDI

İsrail'in İran'ı hedef alan saldırıları Orta Doğu'da tansiyonu yükseltirken, Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın programı ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Trump'ın Kanada'daki G7 Zirvesi'nden erken ayrıldığını duyurarak, "Başkan Trump, G7 Zirvesi'nde harika bir gün geçirdi ve hatta Birleşik Krallık ve Başbakan Keir Starmer ile önemli bir ticaret anlaşması imzaladı. Ancak, Başkan Trump Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle devlet başkanlarının akşam yemeğinin ardından bu gece zirveden ayrıldı" açıklamasında bulundu.

AFP'nin İran devlet basınından aktardığına göre, İsrail'in dün akşam saatlerinde İran devlet televizyonuna düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü. İran'ın devlet haber ajansı IRNA, hayatını kaybeden iki medya çalışanının isimlerini Nima Rajabpour ve Masoumeh Azimi olarak açıkladı. Haberde, Rajabpour'un haber editörü, Azimi'nin ise İran'ın hedef aldığı IRIB isimli yayıncının sekreterliğinde çalışan olduğu bilgisi verildi. Üçüncü kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.

ABD Büyükelçiliği, İsrail ile İran arasında süregelen çatışmalar nedeniyle çalışanları ve ailelerine yönelik uyarı mesajı yayımladı. Elçiliğin X hesabından yapılan açıklamada, tüm büyükelçilik çalışanları ve ailelerinden bir sonraki duyuruya kadar ikamet ettikleri yerlerde veya yakınlarında sığındıkları güvenli yerlerde kalmayı sürdürmelerinin talep edildiği aktarıldı. İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nın kapalı olduğu, uçuşların yapılmadığı ve ülke genelindeki limanların hizmet dışı olduğu kaydedilen açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, şu anda İsrail'den ayrılacak ABD vatandaşlarını tahliye etmek veya doğrudan yardım etmek için uygun durumda değildir" denildi.

Açıklamada, mevcut güvenlik durumu ile İsrail içinde konuşlandırılan İç Cephe Komutanlığı yönergeleri doğrultusunda büyükelçiliğin bugün kapalı olacağı belirtildi.

Çin, İsrail ile İran arasındaki tırmanan çatışmanın güvenlik durumunu kötüleştirmesi sebebiyle vatandaşlarına İsrail'i terk etmeleri uyarısında bulundu.

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, kurumsal WeChat hesabından ülkedeki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayınladı.

Uyarıda, "Şu anda İsrail-İran çatışması tırmanmaya devam ediyor. Sivil tesisler zarar görürken sivil can kayıpları artıyor, güvenlik durumu daha kötü hale geliyor" ifadesine yer verildi.

Büyükelçilik, vatandaşlara, İsrail hava sahası kapalı olduğu için, Ürdün sınırındaki gümrük kapılarından kara yoluyla çıkış yapmalarını tavsiye etti.

İsrail ordusu, saldırılara misilleme olarak İran'dan ateşlenen balistik füzeleri engellediğini ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yaklaşık bir saat arayla atılan füzeler nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde alarmların devreye girdiği belirtildi.

Açıklamada, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir yaralanma vakasının bildirilmediğini duyurdu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, ilk dalgada üç ila beş, ikinci dalgada ise bir füzenin ateşlendiğini aktardı.

İsrail ordusu, saat 02.00 sularında ülkenin kuzeyinde tespit edilen insansız hava araçlarının da engellendiğini iddia etti.