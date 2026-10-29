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Heroes yıldızı Hayden Panettiere'nin ölümüyle ilgili soruşturma kapandı! Polis kaza sonucu öldüğünü açıkladı

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Heroes yıldızı Hayden Panettiere'nin ölümüyle ilgili soruşturma kapandı! Polis kaza sonucu öldüğünü açıkladı
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ABD'li oyuncu Hayden Panettiere'nin ölümünü araştıran Güney Carolina'daki Greenville polisi, ölümün kaza sonucu olduğuna karar verildiğini ve yerel soruşturmanın tamamlandığını açıkladı. Heroes ve Nashville dizilerinin 36 yaşındaki yıldızı, Ağustos ayında fentanil, Xanax ve diğer bazı ilaçların toksik etkileri nedeniyle hayatını kaybetmişti. DEA soruşturmasının sonuçlanıp sonuçlanmadığı ise henüz belli değil.

ABD'li oyuncu Hayden Panettiere'nin hayatını kaybettiği Güney Carolina'da polis, ölümünün kaza sonucu olduğuna karar verildiğini ve böylece yerel soruşturmanın sona erdiğini açıkladı.

Heroes ve Nashville dizilerinin yıldızı, Ağustos ayında vücudundaki fentanil, Xanax ve diğer bazı ilaçların toksik etkileri nedeniyle 36 yaşında hayatını kaybetti.

POLİS SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

Olayın yaşandığı Greenville Polis Departmanı, geçen ay açıklanan ve Panettiere'nin "aşırı doz uyuşturucudan" öldüğünü tespit eden adli tıp raporuna atıfta bulunarak ölümüne ilişkin "soruşturmayı tamamladığını" söyledi.

Polis yaptığı açıklamada, "Adli tıp uzmanının tespiti ve soruşturma bulgularına dayanarak Hayden Panettiere'nin ölümünün kaza sonucu olduğu belirlenmiştir" dedi.

DEA SORUŞTURMASININ AKIBETİ BELİRSİZ

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) yerel polis soruşturmasına katıldığı bildirildi. Bu soruşturmanın da sonuçlanıp sonuçlanmadığı henüz belli değil. BBC, konuyla ilgili yorum almak için DEA ile iletişime geçti.

BBC'nin ABD'deki medya ortağı CBS News'e göre, DEA da dahil olmak üzere yetkililer Panettiere'nin ölümünün nasıl olduğunu araştırıyordu. BBC'nin iletişime geçtiği Greenville Polis Departmanı sözcüsü, DEA'nın neyi soruşturduğu konusunda yorum yapmadı.

VÜCUDUNDA BİRDEN FAZLA İLAÇ TESPİT EDİLDİ

Madde bağımlılığıyla mücadelelerini açıkça dile getiren Panettiere, 16 Ağustos'ta Güney Carolina'daki bir evde ölü olarak bulundu.

Sentetik bir opioid olan fentanil son beş yılda yüz binlerce Amerikalının ölümüne neden oldu.

Adli tıp, yıldızın ölümüne de fentanil dahil bir uyuşturucu doz aşımının sebep olduğunu doğruladı. Adli tıp uzmanı Panettiere'in vücudunda reçeteyle satılan bir kas gevşetici olan metokarbamol ile belirli ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde kullanılan bir antipsikotik ilaç olan ketiapin de tespit etti.

Polis raporuna göre Panettiere'nin eski erkek arkadaşı Brian Hickerson (kendisine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etmişti) ve kardeşi Zack, olay yerine gelen acil servis ekipleriyle birlikteydi.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

BBC
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