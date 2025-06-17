İran ve İsrail'den karşılıklı füze saldırıları! Şehirler yangın yeri

İran ve İsrail'den karşılıklı füze saldırıları! Şehirler yangın yeri
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İran ve İsrail'den karşılıklı füze saldırıları! Şehirler yangın yeri
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İran İsrail'e yeni füze saldırısını başlattı. Füzeler özellikle Tel Aviv'i hedef aldı. Ülkede sen sesleri çalarken, İsrail, İran'ın 10 adet füze fırlattığını belirterek, halka "Sığınakta kalın" çağrısı yaptı. İsrail ise İran'ın İsfahan şehrini vurdu.

İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" saldırısı ile buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaş beşinci günde de devam ediyor.

İRAN YENİ SALDIRIYI BAŞLATTI

Savaşta son olarak İran İsrail'e yönelik yeni füze saldırısını başlattı. Başta Tel Aviv olmak üzere birçok İsrail şehri füzelerle hedef alındı. Şehirde sirenler yeniden çalmaya başladı.

İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası! Füzeler Tel Aviv'i vuruyor

İSRAİL: İRAN'DAN 10 FÜZE FIRLATILDI

İsrail'den İran'ın füze saldırısıyla ilgili açıklama geldi. İran'ın 10 füze attığını belirten İsrail ordusu, "İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeleri tespit ettik. Halk sığınaklarda kalsın." açıklamasını yaptı.

İSRAİL, İSFAHAN'I VURDU

İsrail'den İran'a yanıt gecikmedi. İsrail ordusu İran'ın İsfahan şehrini füze ve savaş uçaklarıyla hedef aldı.

İran ve İsrail'den karşılıklı füze saldırıları! Şehirler yangın yeri

BİLANÇO HER SAAT AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi yaşamını yitirdi, bin 277 kişi yaralandı.

İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası! Füzeler Tel Aviv'i vuruyor

İran da İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısı karşılığında "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği misillemeyi başlattı. İnsansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da patlamalar meydana geldi. İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan İran füzeleri nedeniyle İsrail'de 24 kişi hayatını kaybetti, 592 kişi yaralandı.

İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası! Füzeler Tel Aviv'i vuruyor

ABD BASINI: TRUMP İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİYOR

Axios haber sitesine konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililer, Trump'ın İran'daki yönetime karşı tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'li yetkili, Netanyahu'nun 16 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında İran lideri Ali Hamaney'e suikastı işaret ederek "Ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullanmasının ardından rejim değişikliği söylentilerine Trump'ın ikna olmadığını belirtti.

İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası! Füzeler Tel Aviv'i vuruyor

"ANİ VE BÜYÜK ÇAPLI BİR HAMLE"

ABD'nin mevcut yaklaşımının "Tanıdığınız Ayetullah ile tanımadığınız Ayetullah arasında seçim yapmak gibi" sözleriyle özetleyen ABD'li yetkili, Trump'ın "ani ve büyük çaplı bir hamle" yapma ihtimalinin de hala mevcut olduğunu belirtti. İsrail'in İran'daki rejim değişikliğini ABD'den daha fazla istediğini belirten ABD'li yetkili, "(İran) Ülkenin yok edilmesi konusunda da bizden daha rahat davranabilirler." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan İsrailli yetkililer, İran'daki olası rejim değişikliğinin "resmi bir savaş hedefi olmadığını" vurguladı.

İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası! Füzeler Tel Aviv'i vuruyor

"SİSTEM SARSILABİLİR"

Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (INSS) kıdemli araştırmacısı Raz Zimmt, Axios'a yaptığı açıklamada, İran'ın şu an için dış tehdit karşısında saflarını sıklaştırdığını ve iç bütünlüğünü koruduğunu belirtti. Büyük güvenlik açıklarının İran halkının hükümete yönelik öfkesini artırmış olabileceğini ifade eden Zimmt, ancak sivil kayıplara dair görüntülerin "ulusal dayanışmayı ve bayrak etrafında toplanmayı" da tetiklediğini ifade etti. Zimmt, savaşın uzaması ve rejimin iç güvenlik ile istihbarat kapasitesinin zayıflaması halinde, sistemin zaman içinde ciddi şekilde sarsılabileceğini de sözlerine ekledi.

İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası! Füzeler Tel Aviv'i vuruyor

İSRAİLLİ BAKAN KATZ: ÖNCELİĞİMİZ FORDO

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tahran'da 10 nükleer hedef olduğuna dikkatçekerek "Onları yok etmenin eşiğindeyiz. Önceliğimiz Fordo" ifadesinde bulundu. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan son açıklamada da henüz İran'ın yeraltındaki nükleer tesisinin hedef alınmadığı ancak her an alınabileceği aktarıldı. Bununla birlikte nükleer hasar verilmesinden kaçınıldığı da belirtildi.

İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası! Füzeler Tel Aviv'i vuruyor

İSRAİL YİNE TV BİNASINI VURDU

İsrail ordusu, dün İran Devlet Televizyonu'na canlı yayın sırasında düzenlediği bombalı saldırının ardından bugün de yine bir TV binasını hedef aldı. Bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası! Füzeler Tel Aviv'i vuruyor

İRAN: MOSSAD KARARGAHINI VURDUK

İran, İsrail'in Herzliya kentindeki Mossad karargahını vurduğunu duyurdu. İran, Salı günü beşinci gününe giren yoğun karşılıklı saldırılar sırasında, gece boyunca İsrail'deki stratejik hedefleri insansız hava araçlarıyla (İHA) yok ettiğini açıkladı. Kara Kuvvetleri Komutanı General Haydari, "Çeşitli türde yıkıcı insansız hava araçları, hassas imha ve hedefleme kabiliyetleriyle donatılmış olarak, Siyonist rejimin Tel Aviv ve Hayfa'daki stratejik noktalarını yok etti" dedi.

İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası! Füzeler Tel Aviv'i vuruyor

İSRAİL: YENİ GENELKURMAY BAŞKANINI DA ÖLDÜRDÜK

İsrail ordusu, Tahran'a düzenlenen saldırıda ise İran Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'yi öldürdüğünü duyurdu. Şadmani'yi İran'ın en kıdemli askeri komutanı ve İran Dini Lideri Ali Hamaney'e en yakın kişi olarak tanımlayan İsrail'in bu iddiasına ise Tahran cephesinden yanıt gelmedi.

İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası! Füzeler Tel Aviv'i vuruyor

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası! Füzeler Tel Aviv'i vuruyor

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

maşallah maşallah ne güzel haberler maşallah devamı gelsin inşallah İsrail yok oldu haberlerini alırız inşallah

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıyasemin yilmaz:

İran ve İsrail evcilik oynuyor ve herkes buna savaş diyor, güzel gaz aldılar. Ama masum kanı yine akıyor

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıHalkınsesi:

biz de evlerin altına sığınaklar yapmalıyız şehirleri birbirine bağlayan yeraltı tünelleri yapmalıyız savaş uçagi füze gibi tüm silahları uçakların varamayacağı derinlikte yerin altına yapmalıyız ki savaşlarda hedef alınıp yok edilmesin bu zaman hava savaşı olduğu için hava saldırısından korunmanın en iyi yolu yer altı depoları ve tünellerin bu yüzden iranın saldırılarında az sivil ölüyor çünkü saldırı anında yeraltı sığınaklara kaçıyorlar

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıumut mergen:

BISEY OLDUĞU YOK IRAN YANIYOR YAZIK

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıHakkı Aydın Bulut Karagundostu:

İslam dünyasının başı İsrail Selam sana yardımcısı da Yemen Sana da selam Yemen

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme7
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